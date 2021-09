Un chiot abandonné à cause d'un problème neurologique reçoit le soutien d'un couple dévoué

Atteint d’une maladie l’empêchant de se déplacer, un chiot a été abandonné par ses premiers propriétaires. Heureusement, il n’a pas eu à attendre longtemps avant de trouver une famille d’accueil aimante, bienveillante et déterminée à l’aider à surmonter son handicap.

S’étant retrouvé sans famille du jour au lendemain parce qu’il était atteint d’un problème neurologique, Hugo a été sauvé par un couple qui croyait en lui et voulait tout faire pour qu’il mène une vie normale. Un récit rapporté par Bright Side.

Hugo n’était encore qu’un petit chiot quand ses anciens propriétaires ont appris que ce jeune American Staffordshire Terrier était atteint du « syndrome du chiot nageur ». Les chiens touchés par cette maladie sont incapables, durant leur croissance, de se tenir sur leurs pattes et de marcher. Ils se déplacent en effectuant des mouvements qui font penser à la nage.

Go Hugo Go / Facebook

Le jeune canidé s’est retrouvé dans un refuge, mais peu après son arrivée, une famille d’accueil qui tient The Tucker Farm, un refuge situé à Tucker en Géorgie (Sud des Etats-Unis), l’a pris en charge.

Le couple a mis en place tout un programme pour l’aider à acquérir une certaine mobilité et ainsi mener une existence normale. Ils ont fait faire à Hugo des exercices pour renforcer ses pattes, puis le petit chien a eu droit à des séances d’hydrothérapie et de natation.

The Tucker Farm / YouTube

Remis sur pattes et prêt pour sa nouvelle vie

Hugo a réalisé des progrès remarquables. Parallèlement, il devenait de plus en plus confiant, notamment grâce aux autres chiens de la maison qui le rassuraient et lui servaient de modèles.

The Tucker Farm / YouTube

Quelques mois plus tard, il était désormais capable de marcher et même de monter les escaliers. Il pouvait enfin profiter de promenades en bonne et due forme avec ses congénères. Hugo était aussi devenu un compagnon éduqué et socialisé. Il était grand temps pour lui de passer à une nouvelle étape : l’adoption.

The Tucker Farm / YouTube

Le couple était heureux de cette évolution, mais ressentait aussi de la tristesse à l’approche de son départ. La famille idéale a finalement été trouvée pour le brave Hugo, pour qui une nouvelle vie a ainsi commencé. Sa joie de vivre, il la partage désormais avec ses maîtres et leurs 3 autres chiens.

The Tucker Farm / YouTube

Voici son histoire en vidéo :