Un chien volé en plein jour devant un supermarché reste introuvable pendant une semaine mais retrouve sa famille grâce à la vigilance d'une jeune fille

Volé à Lyon, un chien répondant au nom de Mowgli a refait surface à des dizaines de kilomètres de là, du côté de Saint-Etienne. Une semaine s’est écoulée entre sa disparition et son retour à la maison permis par la vigilance d’une jeune fille.

Mowgli est rentré sain et sauf auprès de sa famille, lui qui avait été enlevé une semaine plus tôt devant un supermarché lyonnais, rapportait BFMTV le jeudi 19 septembre.

Ce chien vit dans le 3e arrondissement de Lyon avec sa propriétaire Laurine. Il s’était volatilisé le jeudi 12 septembre. Ce soir-là, sa maîtresse s’était rendue au Super U de la rue Paul Bert pour y effectuer quelques courses. Ne pouvant être accompagnée de son ami à 4 pattes dans le magasin, elle l’avait attaché devant l’entrée.



Laurine Gln / Facebook

Laurine ne s’était absentée que quelques minutes. Cela avait suffi à un individu pour s’emparer du croisé American Staffordshire Terrier / chien de chasse de 7 ans.

«?J’ai l’impression qu’on nous a volé une partie de nous?», confiait alors la propriétaire de Mowgli à ActuLyon. La famille a rapidement posté un avis de recherche sur les réseaux sociaux et placardé des affichettes dans les rues. Une récompense de 5000 euros a également été promise.

D’après les différents témoignages, l’individu suspecté d’avoir emporté le chien serait un homme âgé de 25 à 30 ans, mesurant entre 1,70 et 1,80 mètre, portant des vêtements noirs et une capuche au moment des faits. Il semblait également alcoolisé ou sous l’emprise de la drogue, car il « titubait », précisait Laurine sur Facebook. « Il été violent verbalement envers Mowgli qui tirait beaucoup sur la laisse », poursuivait-elle.



Laurine Gln / Facebook

« Sans votre mobilisation, nous n’aurions jamais pu le retrouver »

Le canidé a d’abord été aperçu dans les 3e et 8e arrondissements, avant de disparaître des radars pendant une semaine. Le jeudi 19 septembre, une jeune fille l’a reconnu non pas à Lyon, mais à Saint-Etienne. Elle a eu la présence d’esprit de le prendre en photo alors qu’il était toujours détenu par le voleur et a envoyé le cliché.

Le ravisseur a, semble-t-il, pris la fuite alors que Laurine et ses proches venaient récupérer le chien. « Il est sain et sauf. Il a l’air en bonne santé et pas traumatisé », se réjouissait sa maîtresse hier matin en annonçant la bonne nouvelle sur le réseau social.

Un post qu’elle a conclu en adressant « un grand merci à toutes et à tous pour cette mobilisation. Sans vous, nous n’aurions jamais pu le retrouver ! ».

Laurine Gln / Facebook