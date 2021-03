Un chien triste dans un refuge roumain reçoit un colis émouvant provenant de sa famille adoptive au Royaume-Uni

Après avoir été sauvée des rues roumaines, une chienne a trouvé une famille en Angleterre, mais cette dernière devait encore patienter avant de venir la chercher. En attendant de faire le voyage, ses nouveaux propriétaires lui ont envoyé un joli cadeau.

Dora est une adorable chienne qui menait une vie d’errance en Roumanie. Elle a été secourue et placée en fourrière, mais son séjour ne constituait pas une grande évolution par rapport à ce qu’elle connaissant dans la rue.

La structure était déjà saturée et ne disposait pas du personnel suffisant pour accorder à chaque animal le soin et l’attention dont il avait besoin. Dora subissait le même sort, raconte Animal Channel.

Heureusement, son cas a attiré l’attention d’une association locale appelée Howl Of A Dog. L’organisation fondée par Diana Badescu et Catalin Stancu a recueilli la chienne et l’a prise en charge dans son refuge.

A son arrivée, Dora était encore traumatisée, maigre et avait quelques problèmes de santé, notamment des lésions cutanées. Elle a pu commencer ses soins tout en ayant fréquemment l’occasion d’interagir avec les bénévoles. Chose dont elle était privée jusque-là.

Ce n’était que le début pour la chienne. Ses photos postées sur le site web de Howl Of A Dog et son histoire ont touché énormément de monde, et pas seulement en Roumanie. Une famille vivant au Royaume-Uni a, en effet, contacté l’association pour l’adopter.

Des cadeaux et une lettre pour Dora

Ses futurs maîtres avaient hâte de la rencontrer et de la gâter, mais ils n’ont pas attendu d’effectuer le voyage pour le faire. Ils lui ont envoyé un colis.

L’arrivée du paquet et sa découverte par la destinataire ont été filmées par l’équipe de Howl Of A Dog. Un moment de joie, alors qu’on déballait pour Dora les jouets, les friandises et la poupée qui lui ont été offerts. Sans oublier une lettre amoureusement écrite.

Voilà qui annonçait sa nouvelle vie dans le Devon (Sud-ouest de l’Angleterre), avec des plages, des forêts, des lacs et des rivières à perte de vue, mais aussi un congénère, Cole, ravi de l’accueillir et une famille qui l’aime.