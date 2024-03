Un chien tombé dans une cavité rocheuse mobilise pompiers et spéléologues secouristes durant plusieurs jours

Plusieurs équipes de secours ont œuvré ensemble pour tenter de faire remonter un chien à la surface alors qu’il était pris au piège dans une cavité rocheuse depuis plusieurs jours. Leur coopération et leur abnégation ont prévalu.

Habillée de verdure et adossée aux collines, Bragassargues dans le Gard offre le cadre idéal pour faire le plein d’air pur, profiter de magnifiques paysages et emmener son chien en randonnée. Le secteur n’est toutefois pas dénué d’endroits susceptibles d’être dangereux pour nos amis à 4 pattes, comme les grottes et les failles rocheuses.

Nesquik, 6 ans, l’a récemment vérifié à ses dépens. Le samedi 17 février, ce chien avait été perdu de vue par son maître dans la commune gardoise et ce dernier s’était mis à le chercher partout. Ce n’est que l’après-midi du lundi suivant qu’il a réussi à le localiser ; le quadrupède était pris au piège au fond d’une cavité naturelle, profonde de 5 mètres, rapportait France Bleu.



Stéphane Thierry / Service audiovisuel Com Sdis 30

Ne pouvant l’en extraire lui-même, il a appelé les secours. Des sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux en provenance du centre de secours de Lédignan. Malgré leurs efforts, ils n’ont pu que retirer quelques pierres pour avoir un visuel sur le chien.

Vers 18 heures, ils ont été rejoints par leurs collègues du GRIMP (groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux), de l’USIA (Unité Spécialisée en Intervention Animalière) basée à Saint-Gilles, ainsi qu’un chef de groupe.

Les intervenants ont travaillé d’arrache-pied jusqu’à la tombée de la nuit. Ils ont dû se résoudre à interrompre l’opération de sauvetage. De l’eau et de la nourriture ont été acheminées jusqu’à l’emplacement de Nesquik à travers une faille.



Stéphane Thierry / Service audiovisuel Com Sdis 30

La délivrance pour Nesquik et son maître

Le lendemain matin, l’équipe du GRIMP et les spécialistes du Spéléo Secours Français pour poursuivre l’intervention. En fin de journée, un pompier est parvenu à être « au contact du chien », indique le SDIS30 (Service départemental d’incendie et de secours du Gard) sur son site web, mais celui-ci était toujours prisonnier de la roche.

Nouvelle interruption, donc, mais c’était la dernière. Au prix d’efforts intenses et continus, Nesquik a finalement retrouvé la liberté et son propriétaire le mercredi après-midi après avoir été remonté au moyen de cordes. Il a pu rentrer à la maison indemne.

Stéphane Thierry / Service audiovisuel Com Sdis 30