Un chien découvre une grotte enneigée et décide d'en faire sa nouvelle maison !

Dès qu’elle a surmonté ses craintes initiales et s’est introduite dans une grotte, Echo la Samoyède en est littéralement tombée amoureuse. Si bien que la chienne ne veut plus en ressortir à chaque fois qu’elle y retourne. Sa maîtresse est obligée de ruser pour l’en déloger.

Echo est obsédée par la neige depuis toute petite. Il n’y a rien d’étonnant à cela, sachant qu’il s’agit d’une chienne Samoyède. « Elle adore plonger la tête dans la neige poudreuse fraîche et y creuser des trous assez grands pour pouvoir s’y mettre entièrement », raconte sa propriétaire Jennifer Wang à The Dodo.

L’autre particularité d’Echo, c’est qu’elle est aussi très têtue. Quand elle a une idée en tête, elle est prête à tout pour atteindre son objectif et il est bien difficile de l’en dissuader. C’est ce qu’elle a montré récemment, lors d’une randonnée où elle accompagnait sa maîtresse et la cousine de celle-ci.

Sur son chemin, le trio a découvert une petite grotte enneigée. Curieuses, les 2 jeunes femmes ont voulu y entrer, mais la chienne ne partageait pas leur enthousiasme. L’endroit ne lui inspirait pas du tout confiance. Au bout de quelques minutes d’hésitation, toutefois, elle a fini par comprendre qu’elle n’avait rien à craindre et y est entrée. Et là, elle a eu un véritable coup de cœur pour l’endroit.

La chienne devenue accro à la grotte

« Elle a décidé que c’était sa nouvelle maison et ne voulait plus en ressortir ! En fait, elle est sortie, mais pour y retourner aussi vite, comme pour nous dire "Hé, venez voir mon nouveau chez-moi !" », indique Jennifer Wang. Cette dernière a tout de même réussi à la convaincre de quitter les lieux, car elles devaient rentrer à la maison.

Quelques jours plus tard, elles sont repassées par cet endroit, mais l’entrée de la grotte était entièrement recouverte de neige. Ce qui n’a pas découragé Echo, puisqu’elle s’est aussitôt mise à creuser pour retrouver sa nouvelle cachette préférée. Cette fois-ci, elle était bien résolue à ne plus s’en extraire.

Jennifer Wang a alors décidé de sortir l’artillerie lourde : le sac à friandises. La Samoyède n’a pas pu y résister et a quitté son petit royaume pour satisfaire sa gourmandise. C’est toutefois à contrecœur qu’elle a poursuivi la randonnée en laissant sa grotte derrière elle. La chienne espère bien y retourner un jour et trouver le moyen d’y passer autant de temps que possible.