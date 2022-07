Un chien tombe dans un canal, les secours n'ont que très peu de temps pour intervenir

Les pompiers d’El Paso, dans l’Etat du Texas, ont sauvé la vie d’un chien en très mauvaise posture. Le quadrupède à la robe noire était tombé dans un canal et risquait de se noyer, rapportait United Press International le lundi 11 juillet.

Les détails du sauvetage, ainsi que les images de l’opération, ont été livrés sur Twitter par un membre du département d’incendie et de secours d’El Paso (El Paso Fire Department).

On apprend dans ce tweet que ledit département avait été informé de la situation le dimanche 10 juillet à 13h37 et qu’il avait dépêché son équipe de sauvetage aquatique, rompue à ce genre d’intervention délicate. Les secouristes n’avaient pas une minute à perdre ; repéré à l’ouest de la station de traitement des eaux Jonathan Rogers, le chien se débattait depuis un certain temps et il était au bord de l’épuisement. Il devait lutter contre le courant tout en s’efforçant de garder la tête hors de l’eau.



Enrique Dueñas / Twitter

Les pompiers arrivés juste à temps

Un plongeur est descendu dans le canal, sécurisé via une longue corde par son collègue qui l’attendait sur la berge. Il a pu rejoindre l’animal et s’en saisir, avant de le faire sortir de l’eau en toute sécurité.



Enrique Dueñas / Twitter

Examiné une première fois sur place, le chien ne semblait pas blessé. Il a été confié au service animalier d’El Paso, auprès duquel il doit subir un examen vétérinaire plus poussé. Il s’agira ensuite de vérifier le statut du canidé secouru, s’il est errant ou s’il a une famille. Si personne ne le réclame et si son état de santé le permet, il pourra être proposé à l’adoption.

Enrique Dueñas / Twitter