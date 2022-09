Un chien tombe d’une falaise et se retrouve bloqué à 20 mètres du sol, les pompiers bretilliens entrent en action

Un chien a survécu à une chute depuis une falaise, puis a été secouru par les pompiers sur un site rocheux situé non loin de Rennes (35), rapportait Ouest France le lundi 5 septembre.

C’est un début de semaine mouvementé qu’un Berger des Shetland et sa famille ont connu du côté de Saint-Malo-de-Phily. Vers 12h30 ce lundi, le quadrupède a fait une chute vertigineuse sur le site de l’ancienne carrière du Clos-Pointu, à proximité de la Vilaine.



Photo d'illustration

Le malchanceux Sheltie est tombé le long de la paroi de la falaise, puis s’est retrouvé coincé sur un rocher à 20 mètres du sol. Ses maîtres n’avaient aucun moyen de l’atteindre pour le récupérer. Les secours ont alors été appelés.

Prévenu, le SDIS 35 (Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine) a envoyé sur les lieux 2 équipes spécialisées. Il s’agit des pompiers de l’équipe animalière venue de la caserne Saint-Georges et de leurs collègues du GRIMP (Groupe d’intervention en milieu périlleux) du centre de secours de Beauregard à Rennes, détaille Ouest France.

Les pompiers, seul espoir pour le chien et ses maîtres

Leurs équipements et techniques spécifiques constituaient la seule chance pour le chien d’être sauvé, vu la situation et la configuration du terrain.

A lire aussi : L'actrice Hilary Duff partage son émotion après la perte de son chien

Ils n’ont pas déçu les espoirs portés en eux. Sécurisés par les cordages tenus par leurs collègues, des pompiers sont descendus en rappel jusqu’au niveau du canidé. Ils l’ont ensuite harnaché et solidement attaché, et il a pu être remonté en haut de la falaise en toute sécurité pour retrouver les siens, sain et sauf.

Une intervention efficace et parfaitement coordonnée, qui a permis de sauver la précieuse vie du Berger des Shetland.