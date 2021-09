Un chien tombé d'un viaduc réapprend à marcher avec courage

Tombé d’un viaduc, un chien s’est blessé aux pattes avant, mais il réapprend tout doucement à les utiliser dans l’espoir de se remettre à marcher. Les bénévoles qui prennent soin du canidé travaillent dur pour l’y aider et espèrent lui trouver une famille aimante.

Un chien se remet d’une terrible chute sur une autoroute texane et réapprend à faire usage de ses pattes blessées, rapportait San Antonio News ce dimanche 12 septembre.

Hier, la page Facebook de l’association Houston K-911, qui l’avait pris en charge après l’incident, donnait des nouvelles rassurantes du quadrupède victime d’une chute, survenue la semaine dernière. Celle-ci avait eu lieu dans le comté de Montgomery, dans le Sud-est de l’Etat du Texas.

L’animal, qui a été appelé Hitch par ses sauveurs, se portait visiblement mieux, même si ses pattes étaient toujours enflées. Il était tombé d’un viaduc au niveau de l’US Route 59, chutant d’une hauteur de 6 mètres. L’équipe de Houston K-911 avait été contactée dans la foulée par des témoins ayant assisté à la triste scène.

Les bénévoles sont rapidement arrivés sur les lieux et ont emmené Hitch à la clinique vétérinaire la plus proche, le Texas A&M Small Animal Hospital de College Station en l’occurrence.

Soins constants et séances de physiothérapie

Le chien avait les pattes avant cassées. Il a été traité et continue de suivre des séances de physiothérapie pour l’aider à renforcer ses membres et retrouver sa mobilité.

Anna Barbosa, directrice de Houston K-911, dit espérer que Hitch recouvrera toutes ses capacités. Elle et ses partenaires l’accompagnent en permanence et lui font régulièrement répéter les exercices. Le but est qu’il puisse se remettre à marcher normalement, avant de penser à la prochaine étape ; l’adoption.

Anna Barbosa a, par ailleurs, lancé un appel aux dons pour aider l’organisation à financer ses soins.