Un Basset Hound terrifié par les humains offre à sa maîtresse le plus beau des cadeaux de fête des mères (vidéo)

On ne connaît pas le passé de Gunther, mais lorsque ce gentil Basset Hound a été adopté dans un refuge, il était terrifié par les gens. À force de patience et de compréhension, sa maîtresse a lentement gagné sa confiance pour recevoir un jour un magnifique « cadeau de fête des mères pour chien ».

Déjà maîtresse d’un chat et d’un chien, Cinthanie McAllister a agrandi sa famille il y a quelques semaines avec Gunther, un gentil Basset Hound. Adopté dans un refuge, le toutou avait été sauvé avec 13 autres chiens d'un éleveur amateur. Depuis, il est terrifié par les gens et il a beaucoup de mal à faire confiance. Pourtant, comme le rapporte Newsweek, Cinthanie a récemment eu la plus belle des surprises.

Une belle récompense

Lorsqu’il est arrivé dans sa nouvelle maison de Dallas (Texas, États-Unis), Gunther était encore marqué par son passé et gagner sa confiance allait demander beaucoup de temps, de patience et de compréhension.

« Il a encore un long chemin à parcourir pour sortir de sa coquille et nous faire confiance, mais nous savons qu'il sera un si bon garçon avec du temps et de la patience. Nous sommes si heureux d’avoir pu lui donner un foyer sûr », a écrit sa maîtresse sur Instagram.

Dernièrement, Cinthanie a partagé sur TikTok les extraordinaires progrès du toutou. Dans une vidéo, on voit le Basset allongé sur un tapis avec ces mots en légende : « Vous avez sauvé un chien il y a 3 mois et vous avez lentement gagné sa confiance (il est terrifié par les gens) et aujourd’hui cela arrive... »

La scène qui suit montre la jeune femme dans son lit et Gunther qui vient se blottir contre elle. Après quelques caresses, le toutou a mis sa tête dans sa main et l’a regardée avec des yeux remplis d’amour. Pour Cinthanie, c’était un vrai « cadeau de fête des mères pour chien ».

Une vague d’émotion

Visionnée plus de 743 000 fois en l’espace de 2 semaines, la publication de Cinthanie a profondément ému les utilisateurs de la plateforme. Nombre d’entre eux ont avoué avoir versé une larme devant une si belle évolution.

« La façon dont il vous a regardé en vaut la peine », a écrit une personne. Un autre utilisateur a commenté avec justesse: « Définition d’une maman incroyable. Patience et amour inconditionnel. Tu es incroyable. » Cinthanie semble en effet avoir eu la bonne méthode pour gagner la confiance du toutou.

Patiente et compréhensive, elle lui a donné de l’espace et du temps pour se détendre. Aujourd’hui, les témoignages d’affection de Gunther sont la plus belle des récompenses.