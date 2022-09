Un chien se retrouve enfermé dehors sur le balcon, les voisins inquiets alertent les secours

Dans l’Hérault, les pompiers ont porté secours à un chien qui s’était retrouvé coincé sur le balcon. Les habitants préoccupés avaient donné l’alerte et ont été soulagés d’assister au sauvetage de l’animal.

Oxmo est sain et sauf après la petite mésaventure qu’il a vécue chez son maître et grâce à l’intervention des pompiers du SDIS 34 (Service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault). Un récit rapporté par Midi Libre.

Le vendredi 26 août, le canidé en question, un Whippet, était bloqué dans le balcon de son propriétaire, au premier étage d’une résidence située à Sète, alors que les volets étaient fermés. Les voisins se sont rendu compte de la situation et ont aussitôt appelé les secours.

Les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux. L’un d’eux a rejoint le chien sur le balcon, puis a harnaché ce dernier avant de le faire descendre lentement au moyen d’une corde. Ses collègues, qui attendaient au pied de l’immeuble, ont récupéré le quadrupède et l’ont mis en sécurité.



Midi Libre

Le tout sous les applaudissements des gens qui assistaient à ce sauvetage ayant duré une trentaine de minutes. L’intervention a d’ailleurs été filmée, et la vidéo partagée par Midi Libre (ci-dessous).

Oxmo se serait piégé lui-même en grattant le volet

Le chien s’en est sorti indemne. Il ne s’agit vraisemblablement pas d’une négligence ou d’un acte de maltraitance. En fait, son propriétaire avait demandé à un ami de s’occuper de lui en son absence, comme il le faisait souvent depuis le plus jeune âge de ce petit lévrier.

A lire aussi : Une chienne portée disparue pendant 8 ans est retrouvée en compagnie de plusieurs chiots

La personne chargée de prendre soin d’Oxmo assure, en effet, qu’il avait tout le nécessaire dans l’appartement : 2 gamelles d’eau, des croquettes, 2 paniers… Le canidé était promené 3 fois par jour, d’après ses dires. Le matin avant son départ, à midi, puis à son retour à 17 heures, en l’occurrence.

L’animal aurait créé une ouverture dans le volet en le grattant, avant de se faufiler par cet étroit passage et se retrouver dans l’impossibilité de rentrer par la même voie.