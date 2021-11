Un chien se faufile dans un train et se lie d'amitié avec les passagers !

En Irlande, un chien s'est enfui de chez lui au grand dam de sa propriétaire. L'animal est même monté dans un train, où il s'est montré très amical avec les passagers.

Alors que sa propriétaire sortait les poubelles, Kapsel est parti à l'aventure. En raison de problèmes de santé, la dame n'a pas pu courir après son ami à fourrure. Une habitante du quartier a tenté de l'attraper, en vain. Le chien était déterminé à se balader en liberté dans les rues de la ville.

Il a même décidé de profiter d'un petit voyage en train gratuit ! Arrivé à la gare, il est monté à bord du train et a tenu compagnie aux passagers pendant près d'une demi-heure, entre Newbridge et Heuston.

© Bryan Lloyd / Twitter

Un chien très sympathique

Au cours de son périple, Kapsel, âgé de 7 mois, a ravi les passagers avec lesquels il s'est lié d'amitié, rapporte Metro. Certains l'ont qualifié de « chien adorable, amical et gentil avec tout le monde ». Plusieurs personnes ont pris en photo sa mignonne petite bouille et on posté les clichés sur les réseaux sociaux afin de retrouver sa famille. Quant à l'équipage, il a pris soin du voyageur à 4 pattes, avant de le remettre entre les mains des bénévoles d'un refuge situé à Heuston.

© My Lovely Horse Rescue / Twitter

Grâce à son histoire relayée sur Twitter, Kapsel a finalement pu être réuni avec sa propriétaire. Cette dernière a d'ailleurs tweeté : « Kapsel est de retour à la maison maintenant, un grand merci à tous ceux qui ont pris soin de lui lors de sa petite aventure. »

À la suite de cette escapade inattendue, Patricia a indiqué sa volonté d'offrir un collier GPS à son animal de compagnie. Elle a également plaisanté en expliquant que Kapsel s'est certainement éloigné, après avoir appris qu'il subirait une opération chirurgicale ce jour-là

« Il devait être stérilisé, il a donc probablement essayé d'y échapper. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné, car il est actuellement chez le vétérinaire », a-t-elle confié.

© @Pkokuu / Twitter