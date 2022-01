Un chien se casse une patte en tombant d'une falaise, une équipe de garde-côtes se précipite à son secours

Photo d'illustration

Dans le Sud de l’Angleterre, une équipe de sauveteurs des garde-côtes ont eu à réaliser une intervention complexe après la chute d’une chienne du haut d’une falaise. Les secouristes ont réussi à localiser et prendre l’animal en charge. Blessé, il a été remis à sa famille et emmené chez le vétérinaire.

Tombée d’une falaise et souffrant d’une blessure, une chienne a été secourue par les garde-côtes de la presqu’île de Portland, dans le comté du Dorset, comme le rapportait le média local Dorset Echo.

L’incident a eu lieu le dimanche 14 novembre 2021. Il a été relaté par la Portland Bill Coastguard Team sur sa page Facebook.

Aux alentours de 12h30, le service de secours des garde-côtes a été informé de la chute du canidé en question, et ses membres ont aussitôt quitté leur base pour lui porter secours.

La chienne, une croisée Border Collie de 2 ans, était tombée d’une falaise de plus de 10 mètres de hauteur. L’équipe de sauveteurs a rapidement pu la localiser, constatant qu’elle avait été blessée à la patte.

Ils l’ont prise en charge et sécurisée, avant de l’installer dans une nacelle de sauvetage et de la ramener en haut de la falaise. Les propriétaires de l’animal l’y attendaient. Ils l’ont récupérée et mise dans leur voiture pour l’emmener chez le vétérinaire pour un examen complet.

Garder son chien en laisse près des sites dangereux

Les secouristes de la Portland Bill Coastguard Team n’ont quitté les lieux qu’une fois le véhicule de la famille de la chienne reparti.

L’occasion de rappeler qu’un chien doit toujours être tenu en laisse lors des promenades effectuées à proximité de lieux à risque : falaises, crevasses, cours d’eau…