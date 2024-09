Un chien sauvé après avoir erré avec un bocal sur la tête, grâce à l'intervention de volontaires et d'un pilote de drone

Bucky a longtemps erré dans les bois alors qu’il avait la tête coincée dans un bocal, jusqu’à l’intervention d’un groupe de personnes décidées à le sauver. L’opération aura été longue et complexe, mais elle a été couronnée de succès.

Depuis des semaines, un chien errait avec un bocal en plastique sur la tête dans la région de Northeast Kingdom, dans le Vermont (Etats-Unis). De nombreux volontaires se sont mobilisés pour tenter de le secourir.

L’un d’eux est Paul Patenaude, un habitant de la commune locale de Derby. Paraplégique, il se déplace sur son petit scooter ou, lorsqu’il s’aventure autour de sa propriété dans la campagne et les forêts, en quad.

C’est justement sur ce dernier qu’il a récemment ratissé la zone à la recherche du chien en question, qu’il avait aperçu pour la première fois alors qu’il se trouvait dans le jardin de derrière.

Il avait essayé de s’approcher du quadrupède, mais ce dernier avait aussitôt pris la fuite. « Je voulais que le chien soit attrapé et pris en charge, dit Paul Patenaude à WCAX. Ce bocal devait lui être retiré de la tête. Pauvre chien, à ce moment-là, on voyait déjà qu'il était assez maigre ».

Il a contacté Renee Falconer, du service local de contrôle des animaux. Elle et son équipe se sont immédiatement mises au travail et ont fouillé le secteur pendant 8 jours, sans résultat. D’après ses estimations, le chien errait dans les bois depuis au moins un mois.

Elle était très inquiète pour lui et se demandait s’il pouvait nourrir, boire et respirer malgré ce bocal qui lui emprisonnait la tête. En fait, Bucky – c’est le nom qu’on lui a donné – y parvenait tant bien que mal par un trou au fond du contenant, mais Renee Falconer et les autres agents ne le savaient pas encore.

Enfin libre !

Les recherches se sont poursuivies. Renee Falconer était toujours aussi déterminée à mettre fin à son calvaire. « Je ne voulais pas venir ici pour une mission de récupération [d’un corps], explique-t-elle. Je voulais venir ici pour une mission de sauvetage ».

L’équipe a bénéficié de l’aide précieuse de Rob Russell, pilote de drone pour l’organisation 2A Tact Air Ops Drone Services. Il est spécialement venu de l’Etat voisin du New Hampshire.

Bucky a finalement été localisé, puis il s’est laissé enfermer dans l’une des cages-pièges installées par les volontaires. Il était enfin en sécurité et on l’a aussitôt débarrassé du bocal.

Le chien a été emmené au refuge local où il reçoit soins et affection.

A lire aussi : La propriétaire d'un chien perdu lors d'un accident lance un SOS depuis son lit d'hôpital et vit un soulagement 9 jours plus tard