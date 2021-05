Un chien s'engouffre dans un terrier et se retrouve pris au piège sous sa maison pendant toute une nuit

Aux Etats-Unis, un chien s’est retrouvé pris au piège au fond d’un terrier, situé sous la maison de ses maîtres. Ces derniers ont appelé les pompiers, qui s’y sont pris à 2 fois, ont passé des heures à creuser et reçu l’aide de voisins pour porter secours à l’animal.

Brownie s’est laissé emporter par sa curiosité et s’est retrouvé au cœur d’une mésaventure dont lui et ses propriétaires se seraient bien passés. Ce chien a, en effet, dû passer la nuit au fond d’un terrier avant d’être secouru par les pompiers, comme le rapportait NBC Boston ce dimanche 23 mai.

L’incident a eu lieu à Plymouth, dans l’Etat du Massachussetts (Nord-est des Etats-Unis). Ce soir-là, peu avant 21 heures, les maîtres du Yorkshire Terrier ont appelé les pompiers locaux, le Plymouth Fire Department, après s’être aperçus que l’animal ne pouvait plus ressortir de la cavité souterraine. Cette dernière se trouve sous la maison, plus précisément sous la terrasse et les escaliers.

Yorkshire Terrier (illustration

Sa famille pouvait clairement entendre ses aboiements et ses pleurs, mais ne parvenait ni à le récupérer, ni à le voir. Le conduit était trop profond et étroit.

Dès leur arrivée sur les lieux, les pompiers se sont mis à creuser à mains nues et à l’aide d’un manche à balai. Dans le même temps, des friandises ont été introduites dans une vaine tentative d’attirer le quadrupède vers la sortie. Ils se sont toutefois heurtés à une dalle de béton. Face à cet obstacle et en raison de l’obscurité, les soldats du feu ont décidé de suspendre leur intervention pour la reprendre le lendemain matin.

Sauvé grâce à une belle mobilisation spontanée

A leur retour, ils ont bénéficié de l’aide de personnes présentes sur place. Il s’agissait probablement de voisins et de passants. Leurs efforts conjoints ont permis de sauver le canidé.

Plymouth Fire Department

Brownie a retrouvé l’air libre et ses maîtres, qui l’ont ensuite emmené chez le vétérinaire.

« Nous sommes heureux que ce sauvetage ait eu une fin heureuse et que le chien ait été rendu en toute sécurité à ses propriétaires », a déclaré Edward Bradley, chef des pompiers de Plymouth, à l’issue de l’intervention.