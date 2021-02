Un chien retrouvé sur l'autoroute, 11 jours après avoir été perdu lors d'une randonnée avec son propriétaire !

Happy, le chien d’un randonneur disparu depuis le 3 février, a été retrouvé sain et sauf 8 jours plus tard sur une autoroute. Il est de nouveau auprès de sa famille, qui espère toujours revoir le jeune homme de 27 ans.

Josh Hall est toujours porté disparu, mais son chien Happy a récemment été retrouvé, comme le rapporte le Daily Mail. De quoi redonner un peu d’espoir à ses proches, qui n’ont plus de nouvelles du randonneur depuis 12 jours.

La dernière fois que cet homme originaire d’Arvada, dans l’Etat du Colorado, et son ami à 4 pattes avaient été vus, c’était le 3 février dernier. Le duo s’était engagé sur le circuit de randonnée Hessie, dans le comté de Boulder. Il était prévu qu’ils marchent sur près de 20 kilomètres jusqu’au lac Devil’s Thumb.

Search crews were up in the Hessie area searching again today for Josh Hall, who has been missing since Wednesday after going for a hike with his dog. Unfortunately, crews were unable to find any signs of Josh. We continue to ask the public for assistance. (1/2) pic.twitter.com/xlJqfUAlZK — BoulderCountySheriff (@BldrCOSheriff) February 7, 2021

Le chien et son maître n’étant pas rentrés chez eux à l’heure prévue, des recherches ont été lancées dans le secteur. Elles ont été menées durant 4 jours de suite, mais ont dû être interrompues à cause de conditions météorologiques extrêmes et d’un risque élevé d’avalanche.

Les autorités pensent d’ailleurs que c’est une violente tempête de neige qui a amené Josh Hall à s’égarer.

Jeudi dernier (11 février), 8 jours après la disparition, son chien Happy a été retrouvé sur une autoroute, à une vingtaine de kilomètres du sentier de randonnée. De retour à la maison, il s’alimente pour regagner des forces et du poids.

La mère de Josh Hall heureuse d’avoir retrouvé son chien, mais ne se fait pas d’illusion sur le sort de son fils

D’après Nick Vulson, beau-père de Josh Hall, l’animal a perdu entre 4 et 7 kilogrammes, mais il ne souffre ni de blessure, ni de gelure. Il est d’ailleurs agréablement surpris que Happy ait pu survivre à des conditions aussi difficiles. « Peut-être avait-il trouvé un abri ou alors Josh était-il avec lui. Nous ne sommes pas sûrs », a-t-il confié.

Pour sa part, sa mère Laura Vukson ne veut pas se faire d’illusion, même si le fait d’avoir retrouvé Happy lui a redonné un petit peu d'espoir. Elle dit craindre que cela ne signifie « que Happy soit resté avec Josh jusqu'à ce qu'il ait succombé au froid ».