Un chien retrouvé en état alarmant renaît grâce à ses sauveteurs et se prépare pour l’adoption

Scooby, un croisé Lurcher de 3 ans, est arrivé presque sans vie au refuge de Wirral (Angleterre) appartenant à la RSPCA. Toutefois, ni lui, ni ses sauveteurs n’étaient prêts à abandonner et tous se sont battus. Le canidé est à présent méconnaissable et en pleine forme. Il attend sa famille pour la vie au chenil.

Il y a quelques mois encore, ce nouveau départ paraissait quasiment impossible pour Scooby. En réalité, personne ne savait s’il allait survivre, car il est arrivé au refuge dans un piteux état : « Il pesait 20 kg à son arrivée et était dans un état horrible. Nous n'étions pas sûrs qu'il s'en sortirait car il était si faible et ne réagissait pas », écrivait un porte-parole sur Facebook.

RSPCA Wirral / Facebook

Une forte envie de vivre

Selon les vétérinaires, Scooby ne serait certainement plus de ce monde s’il avait passé encore quelques jours seul. Ses sauveteurs ont tout fait pour le maintenir en vie et, grâce à leur expertise, l’état du quadrupède s’est stabilisé. Il s’est mis à manger et, avec 38 kilogrammes, a atteint son poids de forme.

Parallèlement, l’animal a repris des muscles et s’est réapproprié son corps. Il s’est mis à courir et s’amuser comme ses congénères : « Il adore jouer et il est de bonne compagnie, loyal et heureux » pouvait-on lire. Il est finalement devenu le chien qu’il aurait toujours dû être et ce changement marquait le feu vert pour un nouveau départ.

Vers un nouveau départ

Scooby est prêt à rejoindre sa maison pour la vie. Il recherche des propriétaires aussi dynamiques que lui et disponibles. Ses bienfaiteurs seront minutieux lors de la sélection pour qu’il n’ait jamais à revivre une situation aussi difficile que celle qu’il a endurée : « Les nouveaux propriétaires devront s'engager à venir au centre animalier pour tisser un lien avec lui avant de le ramener chez eux ».