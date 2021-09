Un chien retrouvé effrayé dans la rue ne se sent en sécurité qu'en dormant dans une boîte en carton

Une longue vie d’errance, cela laisse des traces chez un chien. Celui dont il est question ici ne trouve le sommeil que dans une boîte en carton, vestige de son passé vécu dans les rues. Une association l’a toutefois recueilli et aidé à trouver une nouvelle famille.

Survivre dans la rue est loin d’être facile pour un chien. En sortir est tout aussi compliqué, surtout pour un Pitbull. Les chiens de cette race souffrent, en effet, de leur réputation, ce qui fait que les rares sont les familles à vouloir les adopter.

Pour Captain, un croisé Pitbull errant vivant à Detroit dans l’Etat du Michigan, les choses s’annonçaient donc plutôt mal. Heureusement, une association locale l’a découvert et décidé de lui venir en aide, comme le raconte Animal Channel.

Detroit Dog Rescue / Facebook

Il ne pouvait dormir ailleurs que dans un carton

Kristina Rinaldi et son équipe du Detroit Dog Rescue ont, en effet, recueilli le chien à la robe noir et blanc dans leur refuge. La première a raconté son histoire sur la page Facebook de l’organisation, dont elle est la directrice exécutive. Elle a également posté une photo du canidé, le montrant couché dans une boîte en carton.

En regardant le cliché, on pourrait croire qu’il a été pris lors du sauvetage de Captain, mais ce n’est pas le cas ; le quadrupède a été photographié dans cette posture au refuge. Kristina Rinaldi explique, en effet, que Captain ne peut s’endormir que dans un carton. Les bénévoles ont bien mis un couchage confortable à sa disposition, mais il refuse de s’y installer.

Un an d’apprentissage, puis un autre en famille d’accueil avant l’adoption

L’équipe de Detroit Dog Rescue ne sait absolument rien de son passé. Elle a simplement pu estimer son âge à 2 ans. Elle lui a apporté tout le soin et l’amour dont il avait besoin, tout en lui apprenant les rudiments de la vie de famille. Le chien a ensuite été confié aux éducateurs d’une organisation spécialisée, K9 Turbo Training, qui ont consolidé son éducation et l’ont aidé à surmonter ses craintes.

Un apprentissage qui a duré un an et suite auquel Captain a rejoint une famille d’accueil. Un an plus tard, le chien, autrefois errant, a trouvé un foyer aimant pour toujours.

