Un chien renifleur de punaises de lit attend les athlètes revenus au pays après les Jeux Olympiques

Avec 32 médailles, dont 13 d’or, les athlètes sud-coréens ont réalisé une belle moisson aux Jeux olympiques 2024 à Paris. A leur retour au pays, les autorités ont pris des dispositions pour s’assurer qu’ils ne rapportaient pas quelque chose de moins plaisant que leurs récompenses sportives dans leurs bagages et leurs vêtements ; des punaises de lit en l’occurrence.

C’est dans cette optique qu’elles ont fait appel au nez fin et parfaitement entraîné d’un chien répondant au nom de Ceco, rapportait l’agence de presse Reuters le lundi 12 août.



Reuters / YouTube

Le Beagle de 2 ans était, en effet, présent lundi à l’aéroport d’Incheon, dans le nord-ouest de la Corée du Sud pour accueillir les membres de la délégation et détecter chez eux et dans leurs affaires l’éventuelle présence de ces insectes cimicidés. Ceco a été formé à renifler ces derniers via les phéromones qui en émanent. L’objectif de la mission du quadrupède est de réduire le risque d’entrée de punaises de lit en Corée du Sud.

D’après l’entreprise Cesco qui emploie l’animal, Ceco est le premier et unique chien entraîné à la détection de punaises de lit dans le pays. Son efficacité et ses performances sont louées par Kim Min-su, responsable chez Cesco qui assure qu’il est capable d’inspecter une chambre d’hôtel standard en seulement 2 minutes.



Reuters / YouTube

A pied d’œuvre jusqu’au 8 septembre

L’entreprise intervient en collaboration avec les ministères sud-coréens de la Sécurité et des Transports, l’Agence de contrôle et de prévention des maladies, l’autorité aéroportuaire d’Incheon et les compagnies aériennes.



Reuters / YouTube

Dans un communiqué de presse émis par le gouvernement, il est précisé qu’il s’agit d’une « mesure préventive pour intercepter l'entrée [de punaises de lit] via l'aéroport international d'Incheon, qui est la principale porte d'entrée du pays ».

Ceco sera mobilisé sur cette opération anti-punaises de lit jusqu’au 8 septembre.