Un chien qui avait perdu confiance en l’humain trouve enfin son maître idéal et profite d’une merveilleuse vie remplie de voyages et d’amour (vidéo)

Pendant près d'un an, la SPCA du nord du Nevada (États-Unis) a hébergé Pi et a été témoin de sa belle transformation. D’un toutou triste et solitaire, Pi est devenu aujourd’hui un chien heureux et confiant. Récemment, le refuge a publié sur Facebook une vidéo retraçant l’histoire de cette métamorphose rendue possible grâce au grand cœur et à la patience de son nouveau maître.

Un chien traumatisé

Pi avait été confié par sa famille à la SPCA parce que celle-ci ne pouvait plus prendre soin de lui après 8 ans passés ensemble. Ce changement brutal a été si difficile pour le toutou qu'il s'est complètement replié sur lui-même.

« Il a subi des traumatismes dans le passé, notamment une attaque de chien, il était donc très effrayé et s'est renfermé dans notre refuge. Malheureusement, les chiens timides/nerveux/effrayés ont tendance à être négligés dans les refuges », a déclaré un porte-parole de la SPCA à Newsweek.

Placé dans une famille d’accueil temporaire qui l'a aidé à s'ouvrir un peu, Pi a fait quelques progrès. Toutefois, il n'était pas encore prêt à faire confiance. Un homme en quête d’un nouveau compagnon à 4 pattes allait bientôt changer ça.

La lente construction d’une belle relation

Environ un an après avoir perdu son meilleur ami, Bear, John Chmiola s'est senti prêt à ouvrir de nouveau son cœur à un autre chien. Après y avoir mûrement réfléchi, il s’est dit qu’il pourrait aider un peu en devenant famille d’accueil. John a alors visité diverses associations, avant d’arriver finalement dans le refuge où se trouvait Pi.

John se souvient du premier jour où il l’a rencontré. À l’époque, le toutou était plutôt réticent. Cela n’a pas découragé John, bien au contraire. L’homme est revenu lui dire bonjour le lendemain, puis le jour d’après, et ainsi de suite.

Pendant des semaines, John a continué à rendre visite à Pi quotidiennement pour gagner sa confiance. Il a même laissé au toutou des objets personnels avec son odeur afin de créer un lien avec lui. Au fur et à mesure, Pi s’est rapproché de John et a finalement accepté de devenir son nouveau compagnon. Il avait enfin trouvé « sa personne ».

Une vie d’amour et de voyages

Depuis, John et Pi sont inséparables et ils essaient de faire ensemble tout ce qu'ils n'ont jamais fait auparavant. En ce moment, par exemple, ils voyagent en camping-car à travers les États-Unis et profitent de chaque instant entre la pêche, les randonnées et la rencontre de nouveaux amis.

À propos de ce beau voyage, John a déclaré : « Je voulais le faire et il le méritait. Ce ne serait pas aussi amusant si nous attendions. » Le duo a déjà parcouru 32 États et vu des paysages à couper le souffle. Une chose est sûre, ce n’est que le début de leurs aventures !