Un chien prisonnier des flammes repéré par une voisine attentive et bienveillante qui vole aussitôt à son secours

Une dizaine d’appartements ont été endommagés par un incendie et l’ensemble de leurs occupants ont dû être évacués par les pompiers. Seul un chien restait à sauver, et c’est une voisine qui s’en est rendu compte et s’est donné pour mission de le mettre en sécurité. Il lui fallait pour cela l’aider à passer sous une porte alors que les flammes et la fumée continuaient de se propager.

Les habitants d’un quartier du nord-est d’Albuquerque, dans l’Etat du Nouveau-Mexique (Etats-Unis), ont connu un début de semaine mouvementé à cause d’un incendie qui, heureusement, n’a fait ni victime ni blessé. Un chien a été sauvé par une voisine lors du sinistre, rapportait KOB 4 le lundi 22 janvier.

L’incendie s’était déclaré à l’étage d’une résidence située sur Montgomery Boulevard. Les pompiers locaux (Albuquerque Fire Rescue) en ont été aussitôt prévenus et plusieurs équipes ont été dépêchées sur les lieux pour maîtriser le feu et mettre les résidents à l’abri.

L’immeuble a été entièrement évacué. Les flammes ont détruit 2 appartements et en ont endommagé 12 au total, dont celui de Kathleen Abbott. Ce qui n’a toutefois pas empêché cette dernière de faire preuve de courage et de détermination pour sauver une précieuse vie et permettre à une famille d’être à nouveau au complet.



KOB 4

Kathleen Abbott se décrit comme une amoureuse des animaux. Alors, quand elle a vu un chien en grande détresse, prisonnier de la résidence pendant que les flammes et l’épaisse fumée gagnaient du terrain, elle est tout de suite passée à l’action.

Sparky essayait désespérément de se faufiler sous la porte pour échapper aux flammes

Elle a donc repéré « ce chien [qui] se dirigeait vers la sortie et essayait de passer sous la porte », raconte-t-elle à KOB 4. Kathleen Abbott l’a ensuite « attrapé, poussé sa tête vers le bas et [l’a] fait sortir ».



KOB 4

Répondant au nom de Sparky, le quadrupède appartient à une famille habitant à l’autre bout de l’immeuble. Après l’avoir sauvé, Kathleen Abbott s’est mise à la recherche de ses maîtres au milieu de toute cette agitation et a fini par les retrouver. Le chien était sain et sauf et de retour auprès des siens, grâce à elle. Sans l’intervention de cette voisine attentive, il n’aurait sans doute pas réussi à se glisser sous la porte à temps pour échapper à la catastrophe.

KOB 4