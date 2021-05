Un chien sauve sa voisine âgée tombée dans son jardin, en alertant sa propriétaire

Dans le petit village d’Edzell, en Écosse, un chien nommé Fergus est devenu un véritable héros. Lorsqu’il a découvert sa voisine étendue sur le sol, l’animal n’a pas cessé d’aboyer pour avertir sa propriétaire. Un geste qui a permis de la sauver.

Trish McGregor, une retraitée de 80 ans, et sa voisine – qui a désiré conserver l’anonymat – ont l’habitude de discuter dans leur jardin, accompagnées de Fergus. Le trio se connaît bien. « Quand mon amie veut me raconter des ragots par-dessus la clôture, elle lui dit ‘va chercher ta maman !’ », a déclaré sa propriétaire à Daily Record. « Il rentrera ensuite à la maison et aboiera après moi pour que je sorte bavarder. »

© The Courier

Mais un soir, plus tôt ce mois-ci, le chien a eu un comportement inhabituel. Vers 21 heures, le canidé rentrait et sortait frénétiquement de son domicile, en aboyant continuellement. Trish McGregor savait que sa voisine ne l’appellerait pas à cette heure. « Il n’a pas voulu se taire et je lui ai dit de ne pas être idiot. Mais il ne s’est tout simplement pas arrêté », a-t-elle confié.

La voisine est tombée dans son jardin

L’octogénaire, intriguée, est sortie pour enquêter. C’est là qu’elle a découvert son amie gravement blessée. La femme, âgée de 91 ans, s’est cassée le bras et coupée le visage. « Après sa chute, elle a eu du mal à rentrer chez elle et avait crié à l’aide, a expliqué Trish McGregor, mais aucun des autres voisins ne l’a entendue. »

© The Courier

La propriétaire du Bearded Collie de 12 ans a aussitôt contacté les secours. Une ambulance est rapidement arrivée sur les lieux et a emmené la nonagénaire. Elle est actuellement sur la voie de la guérison.

© The Courier

Si le chien n’avait pas pris l’initiative d’alerter Trish McGregor, l’histoire aurait peut-être pu se terminer très mal. Le héros à 4 pattes a sauvé sa voisine, laquelle ne le tarit pas d’éloges et l’aime encore plus.