Un chien policier engagé sur les traces d'une octogénaire perdue et en mauvaise posture concentre tous les espoirs de sa famille

Une fois de plus, une précieuse vie humaine a été sauvée grâce au flair d’un chien. Le canidé en question s’appelle Mercury et fait partie des forces de l’ordre. Lui et son maître-chien avaient été déployés après la disparition d’une femme de 85 ans dont la famille n’avait plus de nouvelles depuis 2 heures.

Depuis que Mercury a rejoint la police de Greenwood Village, dans l’Etat du Colorado (Etats-Unis), les collègues humains de ce chien ne tarissent pas d’éloges à son sujet. Formé à la recherche de personnes disparues et à la détection de stupéfiants, il enchaîne les exploits alors que cela ne fait qu’un an et demi qu’il fait partie des forces de l’ordre.

Le dernier en date au eu lieu début mai 2024. Ce jour-là, le Braque allemand à poil court et son maître-chien, l’officier Austin Speer, devaient intervenir en urgence car la disparition inquiétante d’une femme de 85 ans venait d’être signalée, rapportait NBC4 Washington.



La dame était sortie se promener comme à son habitude, mais cela faisait plusieurs heures qu’elle n’avait pas donné signe de vie à ses proches. Le secteur étant densément boisé, ils craignaient pour sa sécurité.

Le binôme s’est donc tout de suite mis au travail. Mercury n’a pas tardé à s’engager sur une piste et a vite confirmé les espoirs placés en lui et son excellente réputation. Le chien a, en effet, réussi à localiser l’octogénaire qui était en très mauvaise posture.

La victime se trouvait sur une pente et s’accrochait désespérément à la végétation pour ne pas glisser. Ses forces étaient sur le point de la trahir, mais le chien policier et son maître sont arrivés à temps.

« Saine et sauve grâce au travail acharné de l’officier Speer et de Mercury »

« L’habitante est revenue saine et sauve auprès de sa famille grâce au travail acharné de l’officier Speer et de Mercury, avec le soutien du caporal Brandon Runyan et de l'officier Roberto Moya », peut-on lire dans une publication partagée sur la page Facebook de la commune de Greenwood Village.

Un post constitué d’une photo où la rescapée pose aux côtés de ses sauveurs, ainsi qu’une vidéo de l’instant où Mercury et l’officier Speer l’ont retrouvée. On y entend d’ailleurs ce dernier dire « nous vous ramenons à la maison » à l’octogénaire. Des mots synonymes de délivrance après des heures d’angoisse.

