Un chien piégé sur le bord d'un traversier contraint l'équipage à stopper les machines après 20 minutes de navigation (vidéo)

Le 29 juillet dernier, les passagers du ferry Queen of New Westminster ont été témoins d'une scène insolite. Un chien a été repéré dans une situation périlleuse, sur les rails de frottement du bateau.

20 minutes après avoir démarré ses machines, le traversier a été contraint de stopper sa course vers 19 heures, entre Tsawwassen et la baie de Swartz (Canada). Et pour cause : un chien à la robe noire était piégé sur le bord du ferry en mouvement.

Personne ne sait comment il s'est retrouvé dans cette situation délicate. D'après Dogheirs, il a peut-être réussi à se détacher de sa laisse, à l'insu de son maître. Quoi qu'il en soit, il devait être sauvé !

Les membres de l'équipage ont récupéré le chien

Après qu'un homme ait aperçu le quadrupède en mauvaise position, de plus en plus de personnes curieuses et inquiètes ont commencé à affluer. « Quelques secondes plus tard, tous les passagers se penchaient par-dessus bord pour voir quel était le problème », a déclaré un témoin à CTV News. « Le bateau a dû s'arrêter pendant environ 20 à 30 minutes », a ajouté ce dernier.

Pendant qu'un membre de l'équipage rejoignait le chien pour le ramener en sécurité sur le pont, d'autres ont tenté de retrouver le propriétaire, d'abord introuvable.

Finalement, après quelques recherches, il a été localisé et a pu récupérer son intrépide compagnon à 4 pattes, sain et sauf. Tout est bien qui finit bien !

Et bien que cette mésaventure ait mis le traversier en retard, de nombreux passagers ont été soulagés de savoir le canidé sauvé et en sécurité.

Plus tôt ce mois-ci, un autre navire a lui aussi stoppé temporairement sa traversée, entre Southampton et l'île de Wight (Royaume-Uni). 2 matelots ont déployé un petit bateau de sauvetage pour secourir un chat tombé accidentellement dans l'eau.