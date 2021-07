Un chien piégé dans un véhicule volé se retrouve au coeur d'une course-poursuite avec la police

Finn a vécu une mésaventure qu'il n'est pas près d'oublier. Le chien attendait sagement son propriétaire, lorsque 2 individus se sont emparés du véhicule.

L'incident s'est produit le 21 juillet dernier, un peu avant 18 heures, dans le Maine (États-Unis). Un homme a garé son pick-up en face d'une épicerie, et a laissé son chien à l'intérieur le temps d'effectuer une petite course. Il ne s'attendait absolument pas à ce que 2 individus surgissent pour voler sa Ford F-15... et son compagnon à 4 pattes.

Joseph Oldenburg, 25 ans, et Macie Jones, 29 ans, ont sauté sur les sièges avant et ont démarré en trombe. À la suite de ce vol, la police s'est lancée à leur poursuite. Par malchance, le Bouvier Bernois de 5 ans s'est retrouvé au cœur de cette course folle.

Le véhicule et le chien ont été abandonnés

Les autorités locales ont indiqué que les malfaiteurs ont fini par abandonner le véhicule au bord de la route. Ils se sont enfuis à pied, avant d'être repérés quelques heures plus tard dans la ville de Caribou.

Oldenburg et Jones ont été placés en détention. D'après Fox News, ils seront accusés de vol, de conduite imprudente, de refus d'obtempérer, mais aussi d'actes de cruauté envers les animaux.

Lorsque le pick-up a été localisé, Finn avait malheureusement disparu. Ellen et Normal Trask, ses propriétaires, ont lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Des centaines d'internautes ont partagé leur message de détresse et leur ont apporté des conseils. Certains ont même formé des équipes de recherche. Grâce à cette forte mobilisation, le canidé a finalement été retrouvé sain et sauf. Il a été rendu à sa famille.

Aucun détail supplémentaire n'a été fourni à ce jour. Mais ce qui compte, c'est que Finn se porte bien, malgré l'épreuve qu'il a traversée.