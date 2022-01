Une chatte aime tellement les enfants de sa propriétaire, qu'elle les suit jusqu'à l'école !

© Heather Lucier

Luna suit sa famille partout, surtout les enfants de sa maîtresse. Cette chatte n’hésite d’ailleurs pas à les accompagner quand ils vont à l’école, mais elle a décidé un jour qu’arriver à l’entrée de l’établissement ne lui suffisait plus.

Depuis son adoption par Heather Lucier et sa famille en 2019, une chatte à la robe tigrée et répondant au nom de Luna est la plus heureuse du monde. Elle est devenue très protectrice à leur égard et adore les suivre partout. Vraiment partout…



Heather Lucier

« Elle aime se promener avec nous », raconte sa propriétaire à The Dodo. Ce sont plutôt eux qui l’accompagnent, puisqu’elle est toujours devant et montre la voie. Les gens dans le quartier la voient souvent faire et trouvent cela adorable.



Heather Lucier

En 2020, lors du confinement, les enfants de Heather Lucier suivaient leur scolarité à domicile, mais leur école continuait de leur préparer leurs repas, que les parents pouvaient récupérer à midi. La maîtresse de Luna s’y rendait donc tous les jours pour chercher les déjeuners de ses enfants et la chatte l’y accompagnait quasi systématiquement. Puis, quand les cours en présentiel ont repris, Luna a pris l’habitude d’escorter les enfants sur le chemin de l’école, qui n’est qu’à 2 pas de la maison.

Luna voulait entrer en classe !

Un jour, toutefois, elle a souhaité aller plus loin. Elle voulait désormais entrer en classe. Quand les responsables de l’établissement s’en sont rendu compte, ils en ont tout de suite informé Heather Lucier. Au téléphone, son interlocuteur lui a dit, amusé : « J'aime Luna et que je n'ai aucun problème à ce qu'elle traîne dans les parages, mais elle essaie de suivre les gens à l'école ». La mère de famille s’est alors confondue en excuses et s’est dépêchée d’aller chercher la chatte. Elle est arrivée juste à temps.



Heather Lucier

« J’étais à quelques pas de la porte principale par laquelle elle essayait de se faufiler lorsque j'ai appelé « LUNA ! ». Et qui est venu en courant ? Luna, miaulant joyeusement, la queue relevée et en sautillant dans l’herbe », relate Heather Lucier.

Heather Lucier

Quand les enfants sont rentrés de l’école, ils ont éclaté de rire en apprenant ce que Luna avait fait. Elle n’a pas fait d’autre tentative depuis, mais elle projette peut-être secrètement de s’y remettre un jour…