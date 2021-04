Un chien loup effrayé et qui ne faisait confiance en personne est enfin sorti de son chenil en trouvant l'âme soeur !

Découvert errant et malade, un chien loup se sentait seul et avait très peur des humains. Ce n’est que lorsqu’il a rencontré d’autres chiens, puis une femelle lui ressemblant, qu’il a réussi à sortir de sa carapace.

Quand des bénévoles ont trouvé et secouru Castiel, un chien loup âgé d’un an, dans les rues de Los Angeles, il était clair qu’il vivait seul depuis longtemps. Le canidé était maigre, infesté de parasites et avait perdu beaucoup de poils à cause de la gale, raconte The Dodo.

Ils se sont ensuite mis à la recherche d’un établissement disposé à prendre en charge l’hybride qu’il est, sachant que la plupart des refuges conventionnels ne savent pas gérer les chiens loups, tandis que d’autres pratiquent l’euthanasie. Rappelons, au passage, que seuls le Chien Loup de Saarloos et le Chien Loup Tchécoslovaque sont reconnus par la FCI.

Finalement, une structure a été trouvée. Le refuge WOLF est situé à Laporte, dans l’État du Colorado.

Après avoir reçu les premiers soins, Castiel a été transféré dans un centre vétérinaire. Il devait y séjourner provisoirement, le temps de reprendre suffisamment de forces pour effectuer le voyage vers le Colorado.

Castiel avait besoin de compagnie

A l’infirmerie pour animaux, les personnes qui s’occupaient du chien loup ont pu constater à quel point il avait peur des humains. Il passait, en effet, le plus clair de son temps recroquevillé dans un coin. Il n’a commencé à se détendre qu’au bout de plusieurs jours. Ils ont également constaté que Castiel montrait un certain intérêt pour les chiens de la directrice du centre, qu’il pouvait voir depuis son box. Castiel se sentait donc seul et voulait avoir de la compagnie.

Dès son arrivée au sanctuaire WOLF, l’équipe du refuge a multiplié les contacts auprès d’établissements similaires pour voir s’il n’y avait pas de chien loup femelle à la recherche d’un foyer définitif. Elle rapidement reçu une réponse ; Tenali, 3 ans, se trouvait au Gray Wolf Wolfdog Rescue dans le Wisconsin, et la description de sa personnalité était pleine de promesses. Tenali était, en effet, qualifiée de douce et amicale envers tous les animaux qu’elle avait rencontrés.

Les bénévoles de WOLF ont donc fait le long voyage de 1300 km pour aller la chercher. Lors de la première rencontre, le tempérament énergique de Tenali a quelque peu décontenancé Castiel, qui est resté sur ses gardes. Sa nouvelle amie a toutefois fini par comprendre avec le temps. Elle a décidé de « ralentir » pour ne plus le bousculer.

Castiel a peu à peu appris à faire confiance à Tenali. Une semaine plus tard, ils jouaient ensemble comme s’ils se connaissaient depuis toujours. Tenali a été un véritable cadeau du ciel pour Castiel, et vice versa.