Le duo de chiens le plus vieux de son refuge, âgé de 37 ans combinés, profite d’une retraite bien méritée

Il n’y a pas d’âge pour prendre un nouveau départ et profiter de la vie comme il se doit. Sheba et Teddy seront bientôt des vingtenaires, mais ont encore de beaux moments à vivre. Ils ont d’ailleurs trouvé ensemble une famille aimante et ont quitté leur refuge pour écrire un nouveau chapitre de leur histoire.

Sheba, un croisé Border Collie de 19 ans et son meilleur ami Teddy, d’un an son cadet, ont été adoptés après avoir séjourné à Dog Trust. Ils étaient les résidents les plus âgés de ce refuge anglais, basé dans la ville d’Evesham (Royaume-Uni). Cela ne les a pas empêchés de trouver une incroyable famille.

Sheba et Teddy ont été pris en charge par l’organisme de sauvetage après le décès de leur maître, mentionnait Yahoo News. Leur quotidien a été bouleversé par ce tragique événement et ils ont dû se réadapter à un nouvel environnement bien différent de celui qu’ils avaient connu jusqu’à présent.

SWN média

Des chiens laissés pour compte

Le personnel espérait de tout cœur qu’ils trouvent une famille, mais ne se faisait pas trop d’illusions à cause de leur âge avancé : « Les chiens plus âgés peuvent mettre plus de temps à retrouver une maison » écrivait un porte-parole sur Facebook. Effectivement, les seniors ou les animaux avec un handicap ont beaucoup plus de mal à trouver une famille que leurs congénères.

Les adoptants ont souvent une mauvaise connaissance de ces profils et préfèrent se tourner vers des chiens qu’ils pensent plus énergiques ou faciles à vivre, tels que les chiots. Alors, ces quadrupèdes restent de longs mois au chenil et y finissent parfois même leurs jours. Bien sûr, le personnel en prend grand soin, mais cela ne remplace pas un foyer aimant.

SWN média

Une grande surprise

Sheba et Teddy étaient donc sur place pour une durée indéterminée, mais finalement, les choses ont été très rapides pour eux. L’une des bénévoles de l’organisation est « immédiatement tombée amoureuse d'eux » selon Dog Trust. Sachant qu’ils auraient du mal à être adoptés, surtout en couple, elle a décidé de leur offrir une chance.

A lire aussi : Un vétérinaire demande à un Labrador de lui tendre sa patte blessée. Ce dernier coopère volontiers (vidéo)

Les toutous ont rejoint leur nouvelle maison et se sont « étonnamment bien installés » par rapport aux autres canidés de leur âge. Ils se souvenaient à quel point il était agréable de vivre dans un endroit confortable et d’être aimé : « On peut dire qu'ils étaient des animaux de compagnie très aimés et habitués à leur confort domestique ». Il ne leur reste plus qu’à profiter du quotidien en compagnie de leurs précieux humains.