Un chien habité par l'esprit de Noël connaît sur le bout des pattes la chanson "White Christmas" (Vidéo)

Hugo, le chien chanteur et fan de Luciano Pavarotti, a encore fait parler de lui. A l’approche de Noël, il est apparu dans une nouvelle vidéo où il accompagne de ses vocalises une chanson interprétée Les Trois Ténors. Une séquence qui a rencontré autant de succès que celles montrant les autres prestations du joyeux canidé.

Vous souvenez-vous de Hugo, ce chien qui adore chanter dès qu’il entend de la musique à la télévision ? En août dernier, il s’était fait remarquer en accompagnant une interprétation de « Nessun dorma » par Luciano Pavarotti.

Sa propriétaire, Victoria Fox, est une blogueuse culinaire célèbre au Royaume-Uni. Elle publie régulièrement des photos et vidéos d’Hugo sur Instagram.

Plus récemment, le Golden Retriever a crevé l’écran une fois de plus, mais dans l’esprit de Noël, comme le rapporte Animal Channel.

Dans une vidéo postée fin novembre, le quadrupède mélomane a donné de la voix toujours devant Pavarotti, mais aussi les 2 autres ténors Placido Domingo et José Carreras.

Le trio interprétait « White Christmas », chanson de Noël écrite il y a près de 80 ans par Irving Berlin et reprise par de nombreux chanteurs depuis, dont Bing Crosby, Frank Sinatra ou encore Michael Bublé.

Dans un salon décoré d’un joli sapin et de guirlandes, Hugo est arrivé en courant dès que les premières notes ont retenti. Il s’est ensuite étiré et assis face à l’écran. Il a ensuite accompagné Les Trois Ténors de ses vocalises, ponctuées par quelques aboiements.

La vidéo est devenue virale, comptabilisant plus de 40 000 vues à ce jour et suscitant de nombreux commentaires de la part d’internautes amusés et attendris.

Voici la nouvelle prestation d’Hugo, le « Quatrième Ténor » :

A lire aussi : Faute de moyens, une famille décide de faire adopter son animal. Quand ce policier le rencontre, c’est le coup de foudre !