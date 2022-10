Un chien et son jeune maître se perdent dans les bois, les secours se mobilisent pendant 3 jours pour les retrouver

Au Canada, un jeune homme atteint de trisomie 21 et le Carlin qui l’accompagnait ont passé plusieurs nuits dans une zone boisée, sans abri ni nourriture, après s’y être perdus. D’importants moyens ont été mobilisés pour les retrouver, dont un hélicoptère et un drone à caméra thermique.

Oliver et Lolipop ont été retrouvés sains et saufs, à quelques heures d’intervalle ! La famille du jeune homme et le chien était sans nouvelles du duo depuis la fin de semaine dernière, rapportait Le Journal de Montréal le mardi 25 octobre.

Le vendredi 21 octobre, Oliver Benoît, âgé de 21 ans et atteint de trisomie 21, s’était rendu dans un bois à proximité du Lac Croche à Saint-Donat, municipalité du Québec. Il était accompagné de Lolipop, Carlin appartenant à l’ex-conjointe de son père.



Genevieve Gagnon / Facebook

Cette dernière, Genevieve Gagnon, a lancé l’alerte sur les réseaux sociaux quand la famille a constaté que le duo tardait à rentrer à la maison.

Secours, bénévoles et forces de l’ordre se sont aussitôt mis à la recherche d’Oliver et Lolipop. Le surlendemain de la disparition, l’équipage d’un hélicoptère survolant une zone située à près de 4 kilomètres de là a aperçu le canidé. Des agents de la Sûreté du Québec et des volontaires ont ratissé le secteur indiqué, mais n’ont pu retrouver aucun des 2 disparus.

Ce repérage aérien avait toutefois le mérite de réduire considérablement le périmètre de recherche et donc d’augmenter les chances de localiser le chien et son ami. Cela s’est confirmé le lundi à la mi-journée.

C’est, en effet, à ce moment-là qu’Oliver a été enfin vu et mis en sécurité. Il a ensuite pu embrasser ses parents. Fatigué et affamé mais indemne, il ne pouvait être totalement soulagé qu’une fois Lolipop secouru.

Lolipop retrouvé à son tour

C’était chose faite quelques heures plus tard. Dans une vidéo postée sur Facebook, Genevieve Gagnon a annoncé le retour de son chien, qui se trouvait sur le terrain d’un habitant à une poignée de kilomètres de son domicile. Le quadrupède est en bonne santé lui aussi.

Elle a ajouté que la veille, Lolipop avait été repéré grâce à un drone à caméra thermique. Sa maîtresse en a profité pour remercier tous ceux qui ont aidé et soutenu la famille durant ces 3 jours.