Un chien et sa famille découvrent une boîte au pied d'un arbre et perçoivent du mouvement à l'intérieur

4 chiots abandonnés ont été sauvés par une famille qui s’adonnait à une simple promenade, rapporte The Dodo.

Madison Carlstrom se baladait avec sa fille et son chien à Breckenridge, dans l’Etat du Texas (Etats-Unis), quand leur petite virée a pris une tournure inattendue. La mère de famille a, en effet, repéré une boîte en plastique déposée au pied d’un arbre et voyait qu’il y avait du mouvement à l’intérieur.

« Je suis allée les voir et, à ma grande surprise, ce n'était pas un seul chiot, mais 4 ». Les petits canidés n’avaient aucune possibilité de sortir de leur piège. Il faisait 40°C ce jour-là, et l’écuelle d’eau laissée près de la boîte leur était inaccessible.



Les chiots étaient couverts de puces, affamés et déshydratés. Ils n’auraient pas pu survivre encore longtemps sans l’intervention de Madison Carlstrom.

« Ils étaient si contents et agités » en la voyant venir vers eux, comme s’ils comprenaient que leur calvaire venait de prendre fin.

L’un des chiots adoptés, les 3 autres placés

Madison Carlstrom a recueilli la portée de jeunes quadrupèdes. Le plus petit, qu’elle a décidé par la suite d’appeler Enzo, est devenu très proche de sa fille. Leur complicité était telle que la maman a fini par l’adopter.



Les 3 autres chiots, eux, ont été pris en charge par l’association locale Second Chance Farm. Tous sont entre de bonnes mains et leur avenir s’annonce radieux, alors qu’ils étaient condamnés jusqu’à l’arrivée de Madison Carlstrom.

Hormis une fracture à la queue, Enzo se porte de mieux en mieux et mène une vie heureuse au sein de sa nouvelle famille. Les autres rejoindront, eux aussi, leurs foyers pour toujours après leur séjour au refuge.

La présence d’esprit et la vigilance de Madison Carlstrom et de sa famille ont permis de sauver 4 précieuses vies. Enzo et le reste de sa portée n’ont désormais plus rien à craindre.