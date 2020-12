La prévention des morsures de tiques et de puces chez le chien, c’est aussi en automne

Photo d'illustration

Parallèlement aux mesures d’hygiène, différentes solutions répulsives permettent de prévenir les piqûres de parasites, sources de gênes et de maladies pour le chien. Tiques et puces ne chôment pas à la sortie de l’été, loin s’en faut…

L’infestation par des puces ou des tiques est redoutée par tous les propriétaires canins. Ils savent à quel point ces parasites peuvent affecter le bien-être et la santé de leurs chiens. Ces derniers n’en sont pas à l’abri lorsque l’automne arrive. Comment protéger efficacement son animal de compagnie ? Quels sont les produits de prévention et les mesures à employer ?

Parasites externes du chien : gare à la baisse de vigilance à l’automne !

Certes, les tiques et les puces sévissent davantage au printemps et en été, notamment parce que les chiens sortent davantage. L’automne apporte pourtant aussi son lot de piqûres de parasites externes, car nous avons tendance à baisser notre garde avec la chute des températures.

De plus, nos amis à 4 pattes passent davantage de temps à l’intérieur, qui est chauffé. Ce qui offre une atmosphère propice au développement de ces minuscules insectes.

Il est donc essentiel de poursuivre la prévention pendant l’automne et de permettre ainsi à son chien de rester serein et en bonne santé.

Puces et tiques : les dangers qui guettent le chien

La protection des chiens contre les puces et les tiques est indispensable à plus d’un titre. Ces parasites externes engendrent bien des désagréments et peuvent considérablement perturber les animaux au quotidien. Ils donnent lieu à des démangeaisons, à des douleurs, à l’apparition de plaques ou de rougeurs notamment. Certains chiens développent également des réactions allergiques provoquées par la salive des tiques.

Par ailleurs, ces dernières sont susceptibles de véhiculer une multitude de maladies, dont certaines graves, voire mortelles. Piroplasmose, ehrlichiose et maladie de Lyme figurent parmi les affections potentiellement consécutives aux morsures de tiques.

En matière de protection contre les parasites externes, la prévention reste la meilleure approche. Elle évite au chien de subir les conséquences des piqûres et d’attendre que les solutions curatives (traitements anti-puces et anti-tiques) fassent leur effet.

Brossages et vérifications régulières comme moyens de prévention

Prévenir les piqûres de tiques et de puces, cela passe par des mesures d’hygiène dont la principale reste le brossage. Brosser son chien une à deux fois par semaine – la fréquence dépend de la race, du type de poil et du mode de vie – permet à la fois d’entretenir la beauté de la robe et d’empêcher les parasites de s’installer.

Les brossages sont aussi autant d’occasions d’inspecter la peau et le poil en profondeur, afin de détecter et retirer d’éventuelles tiques ou puces. Si une tique a été trouvée, il est possible de la déloger en utilisant un tire-tique.

Utiliser des répulsifs adaptés et efficaces

Les répulsifs anti-tiques et anti-puces fournissent une aide à la fois précieuse et décisive dans la prévention des morsures de parasites externes. Leur utilisation est d’autant plus judicieuse que des progrès considérables ont été réalisés dans ce domaine par les laboratoires, notamment en misant sur des actifs naturels, d’origine végétale, comme l’extrait de margosa ou le lavandin. Ces derniers sont connus pour leur action insecticide.

En étant appliqué sur le chien, le répulsif forme une sorte de barrière et garde ainsi les parasites à distance. Certains acteurs, tels que Vétocanis, proposent des solutions performantes et adaptées à tous les types de chiens, ainsi qu'à leur mode de vie. La marque a développé une gamme complète de pipettes, colliers, shampoings, sprays et poudres répulsifs contre les tiques, les puces et les moustiques, qui peuvent protéger votre chien jusqu'à 3 mois.

Ce sont des produits basés sur des substances repousse-tiques et puces naturelles, dont celles citées plus haut, et à l’efficacité prouvée scientifiquement.