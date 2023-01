Un chien est découvert en haut d’une montagne, où il a été abandonné (vidéo)

Le 10 novembre dernier, une jeune femme nommée Jenna Rezzonico a fait la rencontre d’un chien dans des circonstances peu communes. L’animal avait été abandonné en haut d’une montagne de Californie, et risquait sa vie à chaque instant. La bonne samaritaine va alors tout faire pour le sauver.

Jenna Rezzonico porte secours aux animaux en détresse avec son association, Rezzi Rescue, en Californie. Dernièrement, elle a offert une seconde chance au petit Marley, un chien au pelage marron qu’elle a surpris en haut d’une montagne venteuse, au nord de l'état américain.

Un abandon qui a mis une vie en danger

L’animal était en danger. Il était très près de la route, et la moindre chute pouvait lui être fatale. Par chance, il s’est montré docile envers Jenny, qui passait par là en voiture. « Il mourrait de faim. Il était évident que son collier venait d’être enlevé, car on voyait encore la trace autour de son cou » confie-t-elle à The Dodo.

À l’aide d’un bon samaritain qui se trouvait là, Jenny a pu mettre Marley dans son véhicule et le nourrir. Ce chien était une véritable boule d’amour malgré le terrible abandon qu’il venait de subir. « Il est très gentil, mais aussi un peu nerveux. C’est sûrement à cause de son vécu ».

Les services de contrôle des animaux sont arrivés sur place peu de temps après cette découverte, et ont confirmé que Marley avait bel et bien été abandonné. Il était donc essentiel de s’assurer que la suite de ses aventures lui amène tout le réconfort possible.

Marley a trouvé la famille de ses rêves

Par chance, la personne qui avait aidé Jenny à sauver Marley connaissait quelqu’un qui voulait adopter un chien – et c’est ainsi que ce toutou a rejoint sa nouvelle famille, où se trouvait déjà un autre canidé (un Berger Allemand). Aujourd’hui, il est le plus heureux des chiens, et peut enfin mettre cette triste histoire derrière lui…