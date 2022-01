Un chien est conduit d'urgence dans une clinique vétérinaire après avoir joué au jeu du lancer de bâton

En Ecosse, un simple jeu de lancer a bien failli coûter la vie à un chien, qui s’est retrouvé avec un bâton planté au fond de la gorge. Opéré dans une clinique vétérinaire située à près de 180 km de là, l’animal a été sauvé de justesse.

« Nous ne lui lancerons plus jamais de bâton. […] Ils peuvent être très dangereux et on ne sait jamais ce qui pourrait arriver ». Jennifer MacDonald en a encore des frissons, elle qui a failli perdre son chien lors de ce qui était censé être une simple séance de jeu. Un récit rapporté par Glasgow Live.

Ce jour-là, cette habitante de la cité portuaire de Mallaig, dans l’Ouest de l’Ecosse, et son mari Allan promenaient Brodie, leur Cocker Anglais de 5 ans. L’homme lui a lancé un bâton pour qu’il aille le chercher, mais l’objet s’est planté dans la terre. Le chien a sauté dessus et le bout de bois s’est logé au fond de sa gorge.

« Brodie était couché sur le flanc, comme paralysé, avec ce bâton qui sortait de sa bouche », se souvient Jennifer MacDonald. Le couple l’a aussitôt emmené chez le vétérinaire local, mais ce dernier n’était pas en mesure d’intervenir ; le chien avait besoin de subir un scanner et très probablement d’être opéré.

Une semaine d’hospitalisation après une opération réussie

Jennifer et Allan ont alors effectué le long trajet de 4 heures vers Glasgow pour emmener le canidé à la clinique vétérinaire Now Vets, équipée pour ce genre de situation. « Brodie a subi une intervention chirurgicale majeure pour l’extraction du bâton, qui avait également endommagé son œsophage », explique Ana Marques, chirurgienne vétérinaire à Now Vets. Elle ajoute que la Cocker Anglais « a été un patient modèle, un garçon adorable, et toute l'équipe a aimé prendre soin de lui ».



L’intervention a été un succès. La longue attente et l’angoisse ont pris fin pour les maîtres de Brodie, qui ont pu le ramener à la maison une semaine plus tard. Depuis cette mésaventure, ils relaient la campagne « Ditch The Stick » (abandonnez le bâton) menée par Vets Now, qui a affaire à un nombre croissant d’incidents de ce type.