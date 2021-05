Un chien espiègle fait irruption dans le stade et surprend les joueurs en participant au match de football ! (Vidéo)

Nos compagnons à 4 pattes peuvent se révéler de grands sportifs ! Après la vidéo montrant un chien participant à une course d’athlétisme aux États-Unis, les internautes ont découvert sur la toile une autre séquence pour le moins cocasse. En Espagne, cette fois-ci, un canidé a été filmé en train de courir après un ballon lors d’un match de football.

Jorge León ne pensait pas que sa fidèle amie deviendrait une star du football. Lors d’une promenade, sa femelle Berger Allemand prénommée Jara n’a pas résisté à l’appel de la balle. Comme le duo déambulait près du stade, il s’est arrêté un moment pour regarder 2 équipes s’affronter. C’est alors que le quadrupède a aperçu un objet fascinant : le ballon.

© Jorge León / Instagram

La vidéo du chien jouant lors du match de football a reçu plusieurs milliers de mentions "j'aime"

Tout s’est déroulé très vite. À 10 minutes de la fin du match, Jara a bondi sur le terrain et a saisi l’objet de ses désirs, rapporte The Dodo. Il s’agissait pour elle d’une occasion en or de s’amuser en plein air. D’après son propriétaire, « sa passion, ce sont les balles ».

Bien que le match ait dû être suspendu quelques instants, l’interruption de la chienne a fait sourire les participants et le public. Depuis cet événement insolite, Jara retourne au stade pour passer un peu de temps avec les joueurs, lesquels se sont pris d’affection pour cette nouvelle légende du football.

La vidéo montrant Jara se défoulant sur le gazon a été publiée sur Facebook le 25 avril dernier et a fait réagir plusieurs milliers d'internautes.

A lire aussi : Émue par le sort de ce Pitbull enfermé depuis deux années dans un refuge, elle décide d'emménager dans sa cage pour l'aider à être adopté !

© Luis Miguel Chaverri Goñi / Instagram