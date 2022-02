Un chien espiègle et effronté profite de l'absence de ses propriétaires pour jouer secrètement dans la chambre du bébé ! (Vidéo)

Beef n'est pas autorisé à entrer dans la chambre du bébé. Mais le chien a passé outre cette interdiction, lorsque ses propriétaires se sont absentés. Autant dire que l'animal en a bien profité !

Ah, ces chiens ! De vrais enfants, parfois ! Voici une histoire empreinte d'humour...

Beef n'a pas le droit de s'introduire dans la chambre du bébé, c'est la règle. Mais « les règles sont faites pour être transgressées », n'est-ce pas ? En l'absence de ses propriétaires, le toutou espiègle et effronté n'a pas pu résister à son envie de visiter la pièce réservée au poupon. Alors qu'il pensait agir dans le secret le plus total, une caméra a filmé son intrusion.

La vidéo, publiée une première fois en 2017 sur TikTok, a refait surface le 4 janvier 2022. Elle a été visionnée près de 8,8 millions de fois et a reçu 1,2 million de mentions « j'aime » à ce jour. « Comme vous pouvez le voir, il s'est vraiment amusé », a indiqué l'un des parents.

Une vidéo qui fait sourire

Dans le clip, relayé par Mirror, nous pouvons observer Beef entrer sournoisement en rampant et en remusant joyeusement la queue, comme s'il effectuait une mission top secrète. « Je me faufile, ni vu, ni connu ! », a-t-il dû se dire à ce moment-là. L'animal se roule ensuite avec délectation sur la moquette. Un pur moment de plaisir pour cette boule de poils impertinente ! Et tout cela se produit sur un fond de musique country. Le morceau choisi, Before I Knew it, est interprété par le jeune artiste Mason Ramsey.

Cette séquence, en plus d'avoir fait sourire les propriétaires du chien à la robe noire, a beaucoup amusé les internautes. « Les enfants seront toujours des enfants, a plaisanté l'un d'eux, si vous leur dites qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose, cela renforce leur détermination à le faire dès qu'ils en ont l'occasion. »

Ce jour-là, il semblerait que Beef ait passé le meilleur moment de toute sa vie !