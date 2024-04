Un chien errant trouve du réconfort auprès d’un jouet dans ses moments de solitude

Un chien errant au pelage marron nommé Bruce a élu domicile aux abords d’une route. Des habitants du coin l’ont remarqué à la lisière de la forêt et l’ont aidé. L’un d’eux a notamment mis un terme à sa solitude en lui offrant un jouet dont il ne s’est plus jamais séparé.

Bruce manquait cruellement de compagnie et paraissait déprimé lorsqu’il vivait dehors. Il appelait à l’aide quiconque pourrait le sortir de sa misère : « Il pleurait et aboyait pour que les gens le remarquent » déclarait Suzette Hall à The Dodo. Cette dernière, fondatrice du refuge californien Logan's Legacy était venue lui rendre visite à plusieurs reprises pour le secourir, mais le chien était trop craintif pour se laisser approcher.

« Il en a littéralement fait son meilleur ami »

Les bienfaiteurs ont poursuivi leurs tentatives, ne pouvant se résigner le laisser dans sa détresse. La situation de Bruce touchait de nombreuses personnes. Le voisinage a d’ailleurs veillé à ce qu’il ait toujours de la nourriture ainsi que de l’eau à disposition. Il voulait prendre soin de lui même s'il ne pouvait pas l’approcher.

Une personne lui a lancé un jouet pour l'aider à occuper ses journées. Il s’agissait d’un cochon en caoutchouc qui est devenu bien plus qu’un simple objet pour le chien. C’était son « meilleur ami », la seule compagnie qu’il avait : « Il l'emportait partout où il allait, même lorsqu'il dormait sur le bord de l'autoroute » témoignait Suzette.

Un compagnon de route

Après une énième tentative de sauvetage, un individu a contacté Suzette pour lui affirmer qu’il était parvenu à capturer Bruce. La femme a immédiatement sauté dans son véhicule pour aller chercher la boule de poils et l'a conduite au refuge par la suite. Dans l’excitation du moment, le jouet du toutou a été oublié sur les lieux. Mais comme l’animal avait suscité beaucoup d’empathie avec son histoire, une bonne Samaritaine s’est dévouée pour le récupérer.

Elle le lui a déposé à la clinique vétérinaire et Bruce l’a immédiatement reconnu : « Il savait que c'était son cochon [...] C'était la première fois qu'on le voyait sourire » affirmait Suzette. Après quelques soins, Bruce a fini par être proposé à l’adoption et a trouvé sa maison pour toujours. Évidemment, il a emmené son plus fidèle ami avec lui : « Son cochon et lui sont restés ensemble. C'était la condition la plus importante » plaisantait Suzette sur Facebook.