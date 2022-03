Un chien errant renversé sort de l'hôpital. Il ne peut cacher sa joie lorsqu'il aperçoit son meilleur ami sur le parking (vidéo)

Un couple a sauvé 2 chiens errants, dont l'un était gravement blessé. Après un séjour dans une clinique vétérinaire, l'animal a pu retrouver les pattes réconfortantes de son meilleur ami. Une scène touchante.

Samantha Zimmer et son fiancé, George Dix, ont tendu la main à 2 chiens errants, dont l'un avait été renversé par une voiture. Ce couple, qui s'est constitué famille d'accueil pour l'association Lola's Lucky Day (Texas, États-Unis), a fouillé le quartier dans lequel le duo avait été repéré. En effet, Samantha et George se sont fiés à la publication Facebook d'un riverain ayant observé les vagabonds.

Une fois arrivés sur les lieux, ils ont aperçu celui qu'ils ont baptisé Corey allongé sur la route. Son compagnon – qui a reçu le prénom Matthew – était dans un état alarmant et gisait non loin dans un fossé. Corey serait resté à proximité de son ami pendant des heures, jusqu'à ce qu'ils soient secourus.

« Nous avons d'abord sécurisé Corey, puis nous sommes allés récupérer Matthew dans le fossé, a déclaré Samantha au Dodo, le fossé retenait l'eau, donc nous avons dû le faire glisser plus loin sur la rive pour le faire sortir en toute sécurité. » En voyant les sauveteurs, le blessé n'a pas pu s'empêcher de remuer la queue. « Nous savions qu'il était reconnaissant et que c'était un guerrier », a ajouté Samantha.

Des retrouvailles touchantes

Après avoir installé les 2 chiens dans sa voiture, le couple s'est directement rendu dans une clinique vétérinaire pour y déposer Matthew. Le chien, victime d'un accident de voiture, arborait des blessures graves. Son séjour à la clinique lui a permis de se remettre sur patte. Mais ce dont Matthew avait le plus besoin, était la présence de son frère de cœur.

© Samantha Zimmer

Le jour où ses bienfaiteurs sont venus le chercher, Corey les a suivis. Samantha et George ont assisté à une véritable effusion de joie. « Au moment où il a réalisé que c'était son copain Corey, il a commencé à remuer la queue. Il voulait se lever et se rapprocher de Corey, a indiqué Samantha, nous avons dû demander à Matthew de s'asseoir et de se détendre. Finalement, ils se sont tous les 2 installés pour une sieste avant le trajet en voiture. »

A lire aussi : Un nouveau-né endormi à côté de son ami chiot conquiert le coeur de millions de personnes (vidéo)

Un avenir radieux

Pour l'instant, les canidés sont accueillis dans des foyers différents afin qu'ils puissent obtenir les soins et l'attention dont ils ont besoin. Le rétablissement complet de Matthew devrait prendre 4 mois environ, rapporte nos confrères d'outre-Atlantique. Bien qu'ils soient séparés à l'heure actuelle, il semblerait qu'une personne soit prête à les adopter tous les 2 !

Après avoir traversé tant d'épreuves en se tenant fermement la patte, Matthew et Corey peuvent penser à l'avenir en toute sérénité. Ils seront bientôt réunis et profiteront de leur nouvelle vie ensemble.