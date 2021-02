Un chien errant perdu dans le froid canadien émeut les internautes et retrouve une famille

Une semaine après avoir été recueillie et sauvée du froid, une chienne errante a été adoptée. Son histoire avait ému énormément de monde à travers les réseaux sociaux.

Mirabelle, une chienne croisée Labrador-Retriever de 5 ans, n’aura plus à souffrir du froid, de la faim ou de la peur, puisqu’elle a trouvé une nouvelle famille, comme le rapporte BlogTO.

Une semaine plus tôt, elle avait été découverte seule et terrifiée à High Park, un grand parc situé à Toronto dans la province de l’Ontario (Centre-est du Canada). Elle n’avait nulle part où s’abriter des températures glaciales, ni de quoi se nourrir.

Son calvaire a pris fin quand elle a été prise en charge par les services animaliers de la ville. Une photo d’elle a ensuite été postée sur les réseaux sociaux et partagée en masse. Le but était de retrouver ses éventuels propriétaires ou de lui trouver un nouvel adoptant.

De nombreuses personnes ont contacté l’établissement pour faire part de leur souhait d’accueillir Mirabelle. Les candidatures ont été examinées et, finalement, c’est celle d’une femme qui a été retenue.

C’est John Tory, le maire de Toronto, qui a annoncé la nouvelle de l’adoption de la chienne ce jeudi 18 février sur son compte Twitter. L’édile torontois en a profité pour remercier le personnel des services animaliers pour leurs efforts et inciter les habitants qui le peuvent à adopter des animaux dans les refuges.

Update on the lost High Park dog (Mirabelle): she's been adopted.



Thank you @TOAnimalService for your hard work ensuring animals are safely sheltered until they find new homes.



If you can Toronto, please consider adopting an animal from a shelter: https://t.co/tK3b9QFyCD pic.twitter.com/ytzwEW6Z6w

