Un chien errant courageux combat héroïquement une lionne sauvage ! (Vidéo)

Après s'être retrouvé nez à nez avec une lionne, un chien errant filmé par des touristes et des guides de forêt n’a pas eu froid aux yeux. Il a affronté l’animal sauvage avec un courage exceptionnel.

« Besoin d’autant de confiance dans la vie » que ce chien qui ne manque effectivement pas d’audace. C’est ce que titrait Parveen Kaswan en postant une vidéo incroyable sur Twitter le 10 janvier dernier, comme le rapporte India Today.

La séquence d’un peu plus d’une minute et demie, publiée par cet employé de la Fonction publique forestière indienne (Indian Forest Service), montre un face-à-face court mais intense entre un chien errant et une redoutable lionne sur un sentier traversant une forêt.

Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction. @zubinashara pic.twitter.com/lNu7X4ALm5