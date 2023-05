Un chien errant, contraint de subir une double énucléation, apprend nerveusement à appréhender son nouveau quotidien

Les bénévoles du Battersea Dogs & Cats Home n’oublieront jamais leur première rencontre avec Stevie. Ce chien errant âgé de 5 ans est arrivé dans leurs locaux londoniens avec un œil en moins, et il n’allait pas tarder à perdre le second, rapporte My London.

En effet, à cause d’un glaucome, Stevie souffrait d’une gêne considérable. Après avoir consulté les vétérinaires, ses bienfaiteurs ont pris la décision de lui retirer son deuxième œil, afin de lui donner l’opportunité de vivre pleinement sa vie.

Une adaptation difficile

Après l’opération, Stevie a rencontré de nombreuses difficultés au quotidien. Il se heurtait régulièrement contre des meubles ou des objets, et cela l’a rendu particulièrement anxieux.

Amy et Jack, parents d’accueil de l’association, sont entrés en action et ont proposé de prendre Stevie chez eux afin de l’aider à s’adapter à son nouveau corps. Le duo a travaillé dur pour rassurer le canidé.

Ils ont éliminé tous les obstacles pouvant rendre ses déplacements périlleux, et utilisé de nombreux signaux vocaux et olfactifs pendant des séances d’entraînement destinées à lui permettre de reprendre confiance en lui.

De la nervosité au bonheur

Grâce à ses sauveurs, Stevie s’est adapté à sa nouvelle vie en un temps record. Le canidé a pris goût à se tortiller sur les genoux de ses parents d’accueil pour y recevoir une grande quantité de câlins et de caresses.

« Stevie est passé d’un chien nerveux à un chien heureux et confiant. Une fois qu’il s’est habitué à notre maison, il se pavanait comme si l’endroit lui appartenait ! », a confié Amy.

Pendant 2 mois, Jack et Amy ont vécu des instants « inoubliables » avec Stevie. Celui-ci a ensuite été proposé à l’adoption, et il n’a pas tardé à rejoindre un autre foyer, où il s’est « incroyablement bien intégré ».

« C’est un chien charismatique et amical qui adore explorer de nouveaux endroits et qui court partout sans se faire de souci. Il a une personnalité tellement adorable et un talent pour rencontrer de nouvelles personnes et se faire de nouveaux amis. Merci à Battersea et aux familles d'accueil de Stevie de l'avoir soutenu avec leur amour et leurs soins ; c'est un vrai cadeau et je l'aime à la folie », a déclaré son nouveau maître.