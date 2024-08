Un chien errant à la recherche de famille trouve enfin un foyer après plusieurs abandons grâce à l'intervention d'une adoptante touchée

Riggs n’a jamais eu la chance de se sentir chez lui. Cet ancien chien errant a pourtant été adopté à plusieurs reprises, mais la cohabitation se soldait toujours par un échec. Esseulé et triste au refuge, il semblait avoir perdu espoir, jusqu’à ce que la bonne personne lui rende visite.

April, une mère de 3 enfants originaire de Goodyear, en Arizona (États-Unis) s’est rendue au refuge pour animaux Maricopa County Animal Control West de Phoenix par simple curiosité. Mais lorsque ses yeux se sont posés sur le triste Riggs, elle n’a pas pu ignorer la détresse présente dans le regard du canidé et a changé sa vie.

Riggs est arrivé au refuge en 2019, qui est malheureusement devenu sa résidence principale depuis. Cet ancien chien errant au pelage doré a toutefois suscité l’intérêt de plusieurs familles après son arrivée, mais chaque adoption s’est soldée par un échec. Il est retourné au chenil à 3 reprises, rapportait Newsweek.

@aprillaurenleigh / TikTok

Une scène désolante

Le temps commençait à se faire long pour Riggs, qui souhaitait simplement profiter de la vie en compagnie de sa propre famille.

Parallèlement, April prévoyait de se rendre dans un refuge pour rendre visite aux pensionnaires. Déjà propriétaire d’un chien et de 3 chats, mais aussi maman, elle n’avait pas l’intention d’agrandir sa famille : « Nous ne cherchions pas à avoir un autre animal de compagnie et ce n'était même pas un sujet sur lequel nous discutions juste pour le plaisir » a-t-elle déclaré.

Mais le destin l’a conduite au Maricopa County Animal Control West et quand elle est passée devant le box de Riggs, elle s’est figée sur place : « Quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis mise à genoux en pleurant parce que je n'avais jamais vu un chien aussi triste. Cela m'a brisé le cœur et j'ai immédiatement ressenti une connexion avec lui » témoignait-elle.

Une décision évidente

Immédiatement, l’idée de sortir Riggs de son quotidien morose a germé dans sa tête. Elle n’a même pas eu besoin de réfléchir trop longtemps, c’était une évidence : « Nous nous sommes précipités à la maison pour récupérer mon fils de 13 ans, puis nous sommes retournés au refuge avec 20 minutes d'avance. C'était le destin » affirmait-elle. La famille est rentrée chez elle ce jour-là avec Riggs.

En quelques jours seulement, la boule de poils s’est adaptée à son nouvel environnement. Elle a été acceptée par l’autre chien de la maison et sympathise doucement avec les félins. April a confié ne pas comprendre pourquoi elle avait été abandonnée de si nombreuses fois, mais quoi qu’il en soit, elle a désormais trouvé sa famille pour toujours.

