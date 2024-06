Un chien en promenade sauve la vie d'une dame victime d'un malaise et seule au beau milieu de la forêt

Archie vient de signer son entrée dans le club pas du tout restreint des chiens héros. Grâce à l’instinct et au flair de ce Goldendoodle, une femme ayant perdu conscience alors qu’elle était seule dans les bois a pu être secourue à temps. Le brave toutou fait la fierté de son maître et de toute sa famille.

Mario Trottier a eu raison de se fier au jugement de son chien Archie alors qu’il promenait ce dernier dans un boisé. Grâce à cela, une femme en grande détresse a été prise en charge par les secours, rapportait le média canadien La Presse le jeudi 20 juin.

Les faits ont eu lieu hier à la mi-journée. Pompier à la retraite, Mario Trottier avait emmené son ami Goldendoodle de 6 ans en balade dans les bois à Verdun, quartier de Montréal (Canada).

Cette petite virée se déroulait sans histoire jusqu’à ce qu’Archie se mette « à courir, comme s’il avait senti quelque chose », raconte son maître à La Presse. L’ancien soldat du feu l’a suivi, puis l’a entendu aboyer. Quand il l’a enfin rejoint, il a trouvé une femme étendue sur le sol, le chien assis à côté d’elle.

La victime a émis « un petit cri ». D’après Mario Trottier, elle avait très probablement perdu conscience avant d’être réveillée par les aboiements d’Archie. Agée d’une cinquantaine d’années, la dame était « faible et confuse », explique Liliane Trottier, la fille de Mario, sur Facebook. Tout indiquait qu’elle souffrait d’un coup de chaleur, sachant que le mercure dépassait les 30°C à Montréal à ce moment-là.

Archie n’a pas seulement retrouvé la victime, il a aussi veillé sur elle

Mario Trottier a immédiatement appelé les secours, puis est allé à leur rencontre pendant que son compagnon canin veillait sur la souffrante. Celle-ci a ainsi pu être transportée à l’hôpital.

Le propriétaire d’Archie admet avoir enfreint le règlement en promenant son chien sans laisse dans ce boisé, mais il précise qu’il a l’habitude de le faire lorsqu’il est dans un secteur isolé et surtout que ce sauvetage n’aurait pas été possible autrement. « S’il avait été en laisse, dit l’intéressé à ce sujet, on n’aurait jamais emprunté ce chemin-là, et il n’y a pas beaucoup de monde qui passe par là ».

Après avoir remercié les pompiers et les ambulanciers, Liliane Trottier a conclu son post Facebook en disant espérer « que la dame se portera mieux ».

