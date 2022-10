Un chien empêche un individu de le voler lors de sa promenade, la police lance un appel à témoin

La Metropolitan Police a lancé un appel à témoin le jeudi 6 octobre après la tentative de vol d’un chien survenue le mercredi 28 septembre.

APPEAL | Did you witness an attempted #Dogtheft at a park near Knockholt Close #Sutton on Wednesday, 28 September?



If you have information or ???? please call 101 or Tweet @MetCC quoting 5969/28SEP.https://t.co/76SA7FhH7b