Un chien disparu depuis 48 heures retrouvé au bord d'une falaise (vidéo)

Disparu lors d’une promenade dans un parc, une chienne a fini par être localisée 2 jours plus tard, mais son sauvetage s’annonçait particulièrement délicat. Une équipe spécialisée a été sollicitée pour secourir l’animal pris au piège au bord d’une falaise.

En Ecosse, une chienne répondant au nom de Bella a été secourue le surlendemain de sa disparition, s’étant retrouvée coincée sur un étroit rebord rocheux. Un récit rapporté par le Daily Record.



Femelle Cockapoo (croisé Cocker Anglais / Caniche), Bella s’était volatilisée l’après-midi du mercredi 20 avril alors qu’elle était en promenade au Chatelherault Country Park à Hamilton, ville située à une dizaine de kilomètres au sud-est de Glasgow.

La chienne avait décidé de suivre un congénère, et ses propriétaires Rebecca Hannan et Lloyd Swan l’avaient perdue de vue. Aidé d’amis et de membres de la famille, le couple a lancé de vastes recherches dans le secteur et posté des messages sur les réseaux sociaux. Bella restait toutefois introuvable.



Plusieurs anonymes se sont également mobilisés, dont un homme qui a utilisé son drone pour tenter de repérer la chienne depuis les hauteurs, mais sans résultat.

2 jours plus tard, toujours sans nouvelles de la chienne, Lloyd Swan et son ami Paul Hainie sont revenus au parc pour reprendre leurs recherches. Et là, au moment où ils s’y attendaient le moins, ils ont entendu les aboiements de détresse de Bella. En contrebas du bord d’une falaise se trouvant à une centaine de mètres du sentier principal, elle se tenait sur un petit rebord.

Des secouristes spécialisés à la rescousse

Le duo n’avait aucun moyen de la récupérer. Lloyd Swan a appelé les secours, et les pompiers sont rapidement arrivés. Ces derniers ne pouvaient pas faire grand-chose non plus, mais ils ont contacté une équipe spécialisée basée dans la ville voisine d’East Kilbride.

L’un de ses membres, Gary, est descendu en rappel jusqu’à Bella, puis lui a fait porter un harnais. Tous 2 ont ensuite été remontés en toute sécurité. La chienne et ses maîtres ont enfin pu se retrouver.

La femelle Cockapoo était déshydratée et affamée, mais en bonne santé. C’est ce qu’a constaté le vétérinaire qui l’a examinée peu après le sauvetage.