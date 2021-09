Un chien disparaît pendant 9 jours. Après maintes recherches infructueuses, ses propriétaires déploient un drone

Sans nouvelles de sa chienne depuis plus d’une semaine, un couple a retrouvé espoir quand un pilote de drone a commencé à ratisser la zone. Le dispositif a effectivement permis de localiser l’animal perdu.

A Plymouth, dans le Sud-ouest de l’Angleterre, une chienne disparue 9 jours auparavant a été retrouvée grâce à un drone, rapporte Team Dogs.

La quadrupède en question répond au nom de Lotty. Le matin du 1er août 2021 vers 10 heures, elle accompagnait sa propriétaire Alice Ann lors d’une promenade sur la plage. La jeune femme avait brièvement lâché sa laisse et Lotty en avait profité pour s’éloigner à toute vitesse. Sa maîtresse a fini par la perdre de vue.

Alice Ann et son mari ont vainement cherché l’animal durant des heures. Ils ont ensuite lancé un appel aux habitants de Plymouth et des Cornouailles, et placardé des avis de recherche. Leurs efforts sont restés sans résultat jusqu’au mardi 10 août.

Alice Anne / Facebook

Sauvée par un drone

Ce jour-là, la société locale Sky View Media, utilisant des drones pour ses prises de vues, s’est jointe aux recherches en déployant l’un de ses appareils. Au bout d’une heure et demie de vol et alors que la batterie était à 3 minutes de l’épuisement, le pilote a fini par repérer Lotty. La chienne était prise au piège au milieu d’épais arbustes.

Des clichés ont été envoyés à Alice Ann, qui s’est empressée de se rendre sur les lieux. Entretemps, un couple a pu rejoindre la chienne, la libérer en employant des outils et la ramener sur le sentier surplombant son emplacement.

Lotty, qu’Alice Ann et son conjoint avaient adoptée après son arrivée en Angleterre depuis la Roumanie, a ainsi retrouvé sa famille et sa maison. Elle se remet doucement de sa mésaventure.

Help find Lotty / Facebook