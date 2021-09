Un chien devient l'assistant médical de sa propriétaire souffrant d'une pathologie grave

© Michelle Sutherland / SWNS

Ce qu’une jeune Britannique prenait pour des manifestations d’affection exagérées de la part de son chien était en fait ses tentatives de la prévenir de son problème de santé. Clive est, en effet, capable de détecter ses crises pour lui rappeler de prendre ses médicaments.

« Je ne pourrais pas vivre sans lui », dit Michelle Sutherland de son chien Clive. Ce n’est pas qu’une expression imagée ; ce Cocker Anglais est, en effet, son chien d’assistance médicale depuis des années, comme le raconte Metro.

Cette jeune femme de 31 ans et son mari Kris l’avaient adopté en 2012. Il n’était encore qu’un chiot à l’époque. Quelques mois plus tard, Michelle Sutherland commençait à avoir des symptômes étranges ; elle peinait à guérir de la moindre petite infection et il lui arrivait de perdre connaissance sans raison apparente.

Michelle Sutherland / SWNS

A l’hôpital, on lui a annoncé qu’elle souffrait de la maladie d’Addison, causée par un déficit de la glande corticosurrénale, qui assure la sécrétion du cortisol. Cette dernière hormone étant insuffisamment présente dans son organisme, Michelle Sutherland peut entrer dans un état comateux potentiellement mortel et ne supporte pas les chocs émotionnels.

Le comportement étrange de Clive était un signal d’alarme

En grandissant, Clive se mettait à vouloir lui mordiller la bouche et lui lécher le visage. Ses 2 autres chiens, des Border Terriers appelés Oscar et Jeremy, n’ont jamais eu ce genre de comportement. La maîtresse du Cocker Anglais pensait que celui-ci faisait montre d’hyper-attachement en agissant de la sorte, mais il n’en était rien. C’est sa façon de l’alerter sur ses crises à venir.

C’est en discutant avec le Dr Claire Guest, médecin cofondatrice de l’organisation Medical Detection Dogs lors d’un évènement canin en 2013, qu’elle a fini par le comprendre. Clive détecte les changements d’odeur émanant de sa bouche, annonçant ses baisses de glycémie et donc la nécessité de prendre son traitement afin de prévenir les crises.

Michelle Sutherland / SWNS

Après cela, Clive a suivi une formation de 18 mois pour devenir son chien d’assistance médicale certifié. Il a appris à signaler ces épisodes une demi-heure avant leur survenue, ce qui laisse le temps à Michelle Sutherland de prendre ses médicaments et ainsi s’en prémunir. Grâce à son ami à 4 pattes, elle n’a plus besoin d’être hospitalisée.

Clive est véritablement un héros pour Michelle Sutherland et sa famille.