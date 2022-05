Un chien défiguré suite à un acte de cruauté attend depuis 400 jours une nouvelle famille

Un chien maltraité depuis son plus jeune âge est resté défiguré après un acte de cruauté. Il a trouvé refuge au Royaume-Uni, mais son visage effrayant repousse les adoptants. Il a pourtant beaucoup d’amour à donner.

Tony est un chien au triste passé. Il a débuté sa vie en Roumanie où il a subi la maltraitance de la part d’individus peu scrupuleux. La pauvre bête s’est vu enfoncer un morceau de métal chaud dans le museau, ce qui lui a laissé des séquelles physiques et psychiques.

Il a ensuite été expatrié au Royaume-Uni par l’association Oakwood Dog Rescue, située dans la ville de Hull, qui explique au Mirror : « Dans son passé, des humains l'ont brûlé avec un morceau de métal chaud. Cela lui a fait très mal et malheureusement ses blessures ne partiront jamais ».

En effet, Tony présente sur le nez une longue cicatrice qui lui donne un air un peu effrayant. Un porte-parole du refuge a déclaré : « Les propriétaires potentiels l'évitent systématiquement dans le chenil ». C’est la raison pour laquelle Tony attend désespérément depuis plus de 400 jours une famille d’adoption pour repartir à zéro et profiter enfin pleinement de la vie.

Reprendre confiance

Pourtant, Tony a parcouru du chemin depuis qu’il a été sorti de son enfer. Son comportement a beaucoup évolué grâce à l’attention qu’il a reçue des éducateurs et des bénévoles. « Lorsque Tony est arrivé à Oakwood, c'était un chien extrêmement craintif qui fuyait les humains et se recroquevillait dans sa cage. Il était également très effrayé par les autres chiens », précise un bénévole. Aujourd’hui, Tony fait de son mieux pour surmonter ses peurs. Il a repris de l’assurance et fait désormais plus confiance.



Oakwood Dog Rescue/ Facebook

Tony a fêté son sixième anniversaire au refuge en février dernier. Toute l’équipe espère qu’il passera le septième au sein d’une famille aimante qui prendra soin de lui pour toujours. En attendant, les bénévoles du Oakwood Dog Rescue continuent leur travail de socialisation et de rééducation avec lui.

