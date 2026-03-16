Un Chien de Saint Hubert renifle les affaires d’un adolescent autiste porté disparu et le retrouve en un temps record (vidéo)

Hoot est une chienne connue pour son action régulière auprès de la police de Port St Lucie (Floride, États-Unis). Tout récemment, elle a permis des retrouvailles entre un jeune garçon autiste qui restait introuvable, et sa famille. Pour cela, il ne lui aura fallu que quelques reniflements et une grande détermination.

Les chiens policiers sont des héros qui accomplissent des missions incroyables chaque jour. Hoot, une Chienne de Saint Hubert, fait partie de ces chiens au talent spécial, présentait PetHelpful. Au cours des 2 dernières années, elle a permis à la police de localiser 4 enfants disparus.

Une expertise nécessaire

Début mars, la police de Floride a reçu un appel concernant la disparition d’un jeune garçon porteur de troubles du spectre de l’autisme. S’étant sans doute perdu, ses parents ne le trouvaient plus et l’inquiétude montait évidemment.

Sans tarder, Hoot a été mise sur l’affaire. Habituée à répondre aux exigences des situations urgentes et suivant son propriétaire, Hoot a reniflé les affaires de l’adolescent qui étaient à disposition et a commencé sa mission.

@cbseveningnews / TikTok

« Quelle bonne fille »

Il n’aura fallu que quelque temps pour que Hoot atteigne son but. Traversant la ville bruyante, et malgré les nombreuses odeurs qui étaient sur son chemin, la chienne a avancé d’un pas très assuré vers le jeune garçon autiste.

L’ayant aperçu, le propriétaire de la chienne a proposé à l’adolescent qui s’était réfugié dans les herbes hautes de venir caresser la chienne, ce qu’il a fait, sortant ainsi de sa cachette.

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« J’adore voir des histoires comme celle-ci »

Grâce à Hoot, la disparition du garçon n’est qu’un mauvais souvenir. Sur les réseaux sociaux, comme en Floride, tout le monde espère que la chienne sera bientôt récompensée pour ces belles actions. Sous la vidéo publiée sur le compte TikTok« @cbseveningnews », une personne commentait sur ton humoristique, mais aussi d’admiration : « J’aime le fait qu’elle soit un Chien de Saint Hubert, mais aussi que son humain ait l’énergie d’un Golden Retriever ». En effet très doux et dynamique, ce dernier fait un travail merveilleux avec sa chienne.

Des chiens « vraiment incroyables »

Le Chien de Saint Hubert est connu pour son odorat particulièrement aiguisé. Sa morphologie est un véritable atout, car ses oreilles longues lui permettent de ramener toutes les odeurs vers sa truffe. Ainsi, il a une capacité olfactive nettement supérieure à la moyenne : il « peut détecter plus de 230 millions d’odeurs, même si ces odeurs datent d’il y a plusieurs jours », expliquait un internaute.