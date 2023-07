Un chien de 7 ans réagit tel un héros lorsqu'un dangereux reptile s'introduit dans sa maison (vidéo)

Don et Jan Schultz ont récemment emménagé dans leur nouvelle maison, située en Louisiane (États-Unis), en compagnie de leur chien de 7 ans, Panda. Alors que la famille s’installait confortablement dans son nouveau cocon, un incident s’est déroulé au beau milieu de la nuit.

Un intrus dans la maison

Il y a quelques jours, Don et Jan ont été interpellés par les grognements de leur chien. « Panda a émis un grognement profond qui a réveillé ma femme. Elle m'a tapé la main pour me signaler qu'il y avait quelqu'un dans la maison, et je me suis levé pour aller voir dans le couloir », a déclaré le maître du canidé à KATC.

KATC / YouTube

À ce moment-là, Don a vu « la forme d'un alligator » d’environ 1m50 qui s’était introduit dans sa propriété. Le reptile avait emprunté une porte spécialement conçue pour animaux de compagnie, telle une chatière. Don et Jan ont immédiatement appelé la police, et les secouristes animaliers sont rapidement arrivés pour capturer le reptile.

« Nous sommes très reconnaissants envers les shérifs et les agents de la faune et des pêches d'être venus et d'avoir réussi à éloigner la créature de notre maison, a confié Jan. Je suppose qu'il est parti nager quelque part dans un bayou. »

Une rencontre inattendue qui appelle à la vigilance

Pour éviter que d'autres amis écailleux ne pénètrent chez eux, les Schultz ont acheté une serrure de porte pour animaux de compagnie qui ne s'ouvre qu'avec le collier de Panda. « Nous prenons des précautions afin de ne plus avoir de surprise à l’avenir », a ajouté Don.

Cet incident a laissé la famille Schultz à la fois surprise et fascinée par cette rencontre inattendue avec la faune de la Louisiane. « Nous avions entendu parler d'alligators dans la région, mais nous ne pensions pas qu'un d'entre eux entrerait chez nous », a admis Don.

Les experts locaux en faune indiquent que les rencontres avec des alligators ne sont pas rares dans la région, notamment près des plans d'eau. Bien que les alligators évitent généralement le contact humain, il peut leur arriver de s'aventurer dans les zones résidentielles à la recherche de nourriture ou s'ils sont attirés par des animaux de compagnie.

A lire aussi : Un chien grièvement blessé en Ukraine intègre la police hongroise et apprend la tolérance aux enfants

Un toutou héroïque

KATC / YouTube

Quant à Panda, le courageux chien qui a alerté ses propriétaires de la présence de l'alligator, il a reçu de délicieuses friandises et des caresses sur le ventre en récompense de sa bravoure. Ses maîtres seront éternellement reconnaissants envers ses instincts protecteurs, ayant permis d’éviter tout danger.