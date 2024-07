Pendant des mois, un chien malin trompe sa maîtresse pour obtenir plus de friandises

Tara Gaige, une Américaine vivant en Caroline du Nord, a offert une seconde vie à un chien qui manquait d'amour. Elle a laissé le temps à ce dernier de s'adapter chez elle, puis les 2 ont commencé à nouer un lien d'amitié. Pour l'encourager à chacun de ses pas, elle n'hésitait pas à lui offrir une petite friandise. Une occasion rêvée pour la boule de poils, nommée Jack, dont la gourmandise l’a conduite à tromper sa maîtresse.

En arrivant chez Tara, Jack avait encore des choses à apprendre et notamment les bases de la propreté. La femme avait un jardin dans lequel elle souhaitait que son chien fasse ses besoins. Alors, à chaque fois qu'il s’y rendait pour cela, elle le récompensait par un petit gâteau.

Tara Gaige

Un changement de comportement inquiétant

Cette stratégie semblait efficace, précisait Yahoo News, car Jack avait fait de gros progrès. En réalité, il utilisait plus fréquemment le jardin pour faire ses besoins, ce qui a commencé à inquiéter sa maîtresse. Au début, il n'y allait qu'une fois par jour, mais cette fréquence s'est allongée à 2, voire 3 fois dans une même journée.

Tara a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un changement normal et a continué sa routine des friandises avec Jack. Ce n'est qu'en nettoyant le coin des besoins du canidé qu'elle a compris ce qui poussait son chien à se rendre plusieurs fois par jour aux toilettes.

La quantité de déjections ramassées dehors ne correspondait pas au nombre de fois où Jack était sorti. Il y en avait beaucoup moins que prévu, ce qui a conduit Tara à se poser des questions. Elle a vite fait le lien avec les friandises et à découvert le pot aux roses.

Jack faisait semblant de réaliser une bonne action pour obtenir plus de gâteaux. Cette stratégie fine a payé pendant des mois, mais il est certain que Tara redoublera désormais de vigilance pour ne plus se faire avoir !